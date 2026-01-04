UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026; सॉफ्टवेयर की गलती या लापरवाही? 12 किमी का मानक टूटा, 18 किमी दूर बने सेंटर

संक्षेप: UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा केन्द्र बनाने में मानकों की अनदेखी की है। बहुत से स्कूलों के परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र 12 किमी. के मानक से अधिक दूर 18 किमी तक बना दिये हैं।

UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के साॅफ्टवेयर ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा केन्द्र बनाने में मानकों की अनदेखी की है। बहुत से स्कूलों के परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र 12 किमी. के मानक से अधिक दूर 18 किमी तक बना दिये हैं। स्कूलों की ओर से आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद केन्द्र नहीं बदले गए हैं। परीक्षार्थियों को इन केन्द्रों तक पहुंचने के लिये सीधे साधन उपलब्ध नहीं हैं। साधन से जाने के लिये परीक्षार्थियों को कई बार वाहन बदलने पड़ेंगे। स्कूलों के प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों का कहना है कि अधिक दूरी पर बनाए गए परीक्षा केन्द्र की आपत्ति दर्ज करायी थी। डीआईओएस कार्यालय में शिकायती पत्र दिये, लेकिन फिर से वही केन्द्र बना दिये हैं।

आपत्तियों के बाद भी नहीं बदला परीक्षा केन्द्र यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लखनऊ में हाईस्कूल और इंटर मीडिएट की बोर्ड परीक्षा के 120 केन्द्र बनाए हैं। परिषद ने 17 दिसम्बर को परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी कर स्कूलों से 22 दिसम्बर तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी थी। स्कूलों की आपत्तियों के निस्तारण के बाद परिषद ने 29 दिसम्बर को बोर्ड परीक्षा केन्द्रों की अंतिम सूची जारी की है। इसके बावजूद केन्द्र तय मानक से अधिक दूर बना दिये हैं। छात्रों के साथ अभिभावक व प्रधानाचार्य और शिक्षक परेशान हैं। इनका कहना है कि जब केन्द्रों में बदलाव नहीं करना था तो आपत्तियां क्यों मांगी थी। वहीं डीआईओएस कार्यालय के अधिकारी परीक्षा केन्द्रों के बदलाव करने में असमर्थता जता रहे हैं।

केन्द्र की दूरी के मानक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र की दूरी का मानक तय किये हैं। इनमें लड़कियों के लिए अधिकतम सात किमी और लड़कों के लिए अधिकतम 12 किमी की दूरी तय की गई है। हालांकि विषय परिस्थितियों में ये दूरी 15 किमी तक हो सकती है। इसके बावजूद साफ्टवेयर ने दूरी नजरअंदाज कर दी है।

राजाजीपुरम के राजा पब्लिक हॉयर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल का केन्द्र करीब 15 किमी दूर बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज काकोरी में बनाया गया है। यहां के हाईस्कूल के आठ बच्चे परीक्षा देने जाएंगे। ये बच्चे साधन से पहले राजाजीपुरम से पहले दुबग्गा जाएंगे। यहां से ऑटो से बैठकर काकोरी पहुंचेंगे। पैदल या ई रिक्शे से केन्द्र पहुंचेंगे।

विकासनगर स्थित जीजीआईसी के प्राइवेट फार्म भरने वाले 10 बच्चों का परीक्षा केन्द्र यहां से करीब 15 किमी. दूर सआदतगंज के जगन्नाथ प्रसाद साहू इंटर कॉलेज गया है। जिन परीक्षार्थियों के पास बाइक नहीं हैं उन्हें केन्द्र तक सीधे जाने के लिये साधन नहीं है। तीन से चार जगह साधन बदलकर विकासनगर से केन्द्र तक पहुंचेंगे।