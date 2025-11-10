Hindustan Hindi News
UP Board: एक ही पाली में 10वीं-12वीं की परीक्षा से प्रधानाचार्य भी परेशान, चुनौती बनेगी हिंदी की परीक्षा

संक्षेप: UP Board exam:हाईस्कूल हिंदी और इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के 43 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं की परीक्षा 18 फरवरी को एक साथ एक ही पाली में कराने के यूपी बोर्ड के निर्णय से स्कूलों के प्रधानाचार्य भी परेशान हैं।

Mon, 10 Nov 2025 06:44 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, मुख्य संवाददाता
हाईस्कूल हिंदी और इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के 43 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं की परीक्षा 18 फरवरी को एक साथ एक ही पाली में कराने के यूपी बोर्ड के निर्णय से स्कूलों के प्रधानाचार्य भी परेशान हैं। बोर्ड के अधिकारी अधिकतम 2200 छात्रसंख्या आवंटित करने के दावे कर रहे हैं लेकिन शहर के बड़े स्कूलों के प्रधानाचार्य अधिकतम 1300 विद्यार्थियों की परीक्षा कराने पर सहमत हैं। क्योंकि गिनती के स्कूल ही मिलेंगे जहां अधिकतम 2200 छात्र-छात्राओं की परीक्षा एक साथ एक पाली में कराई जा सके।

रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बांके बिहारी पांडेय का कहना है कि उनके स्कूल में 45 कमरे हैं और 2600 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। एक बेंच पर चार बच्चे बैठते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए एक बेंच पर दो विद्यार्थी ही बैठाए जा सकते हैं। ऐसे में 1300 से अधिक विद्यार्थियों की परीक्षा एक पाली में कराना संभव ही नहीं है। 10वीं-12वीं हिंदी का पेपर एक पाली में कराने का निर्णय उचित नहीं है। ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस के प्रधानाचार्य विक्रम बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि उनके यहां 26 कमरों में अधिकतम 800 परीक्षार्थी आवंटित किए जा सकते हैं। 10वीं-12वीं हिंदी की परीक्षा एक साथ कराना ठीक नहीं है।

केपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. योगेंद्र सिंह का कहना है कि उनके यहां परीक्षा कराने लायक 16 कमरे ही हैं। जिनकी धारण क्षमता अधिकतम 500 है। 15 कमरों में अधिकतम 36 और तीन में 24 परीक्षार्थी बैठाए जा सकते हैं। एक साथ हाईस्कूल और इंटर हिंदी की परीक्षा कराना संभव नहीं है। मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करछना के प्रधानाचार्य मदन मोहन शंखधर का कहना है कि स्कूल में उपलब्ध 20 में से 16 कमरों में परीक्षा होती है। एक पाली में उनके यहां अधिकतम 640 बच्चे परीक्षा दे सकते हैं। सभी 20 कमरों का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी और मॉनीटर वगैरह लगवाने होंगे जिसके लिए सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती। एक पाली में 10वीं-12वीं हिंदी की परीक्षा कराने में कठिनाई होगी।

एक साथ परीक्षा 95% प्राइवेट स्कूलों में संभव नहीं: प्रयागराज। यूपी बोर्ड से जुड़े प्रदेश के 95 प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों में हाईस्कूल हिंदी एवं इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी की परीक्षा एक ही समय में कराना संभव नहीं है। आजकल कम से कम 800-900 बच्चे हाईस्कूल और इंटर के छात्र केंद्र पर आवंटित होते हैं। अगर 750-750 छात्र आवंटित होंगे तो 1500 बच्चों की परीक्षा एक साथ कराना असंभव होगा। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन (अप्सा) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सक्सेना का कहना है कि उन्होंने यूपी बोर्ड के अफसरों से अनुरोध किया है कि वह अपनी गलती में सुधार करें। तिथियों में परिवर्तन करते हैं तो संभव है कि प्राइवेट स्कूल के संचालक परीक्षा कराने के लिए तैयार हो जाएं। ऑल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन (अस्वा) से जुड़े आगरा के सचिन शर्मा का कहना है कि इंटर सामान्य हिंदी का पेपर हाईस्कूल हिंदी के साथ कराना असंभव है। इस समस्या से सचिव को अवगत करा दिया गया है।

