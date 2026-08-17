UP Board Compartment Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के परिणाम ऑनलाइन जारी किए हैं। छात्र अपना संशोधित स्कोर UPMSP की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट results.upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के परिणाम ऑनलाइन जारी किए हैं। छात्र अपना संशोधित स्कोर UPMSP की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट results.upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई 2026 को पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। परीक्षा दो पालियों में कराई गई थी। अब परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने नए अंकों और रिजल्ट की जांच कर सकते हैं।

बोर्ड ने इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) कंपार्टमेंट परीक्षा और हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा के परिणाम अपने आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए हैं।

ऐसे चेक करें UP Board Compartment Result 2026 UP Board कंपार्टमेंट Result 2026: ऐसे करें चेक

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना UP Board कक्षा 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट रिजल्ट 2026 चेक कर सकते हैं:

1. सबसे पहले UP Board की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट results.upmsp.edu.in पर जाएं।

2. वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए UP Board Result 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

3. कक्षा 10वीं के छात्र " हाई स्कूल कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट रिजल्ट 2026" लिंक पर क्लिक करें।

4. वहीं, कक्षा 12वीं के छात्रों को "इंटरमीडिएट पार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट रिजल्ट 2026" लिंक का चयन करना होगा।

5. अब स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें। इसमें रोल नंबर और स्कूल कोड जैसी डिटेल शामिल हो सकती हैं।

6. सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद' व्यू रिजल्ट' पर क्लिक करें।

7. इसके बाद आपका UP Board सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

8. रिजल्ट में अपने विषयवार संशोधित अंक (Subject-wise Marks) और पास/फेल स्टेटस को ध्यान से चेक करें।

कब हुआ था कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट का एग्जाम बता दें कि यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 28 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई थीं। पिछले वर्ष के पैटर्न को देखें, तो एग्जाम होने के 10 दिन बाद रिजल्ट जारी हो गया था। इन परीक्षाओं के जरिए उन छात्रों को एक और मौका दिया गया, जो मेंन बोर्ड परीक्षा में एक या अधिक विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हासिल नहीं कर पाए थे। रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद छात्र अपनी रोल नंबर सहित जरूरी जानकारी दर्ज करके परिणाम देख सकेंगे।