यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को, सख्त निगरानी में होगा इम्तिहान; जानिए जरूरी गाइडलाइन्स
यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एग्जाम 28 जुलाई को निर्धारित है। इस दौरान सख्त CCTV निगरानी और सख्त एंटी-कॉपीइंग नियमों की सख्ती होगी
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने उन लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी है, जिनके बोर्ड एग्जाम में नंबर कम रह गए थे या फिर जो किसी एक या दो विषय में पास नहीं हो पाए थे। यूपी बोर्ड ने 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के लिए कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षा 2026 की तारीखों का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। अगर आपका भी इस साल का रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, तो आपके पास अपना पूरा एक साल बचाने का यह सबसे शानदार और आखिरी मौका है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ये परीक्षाएं आगामी 28 जुलाई को आयोजित की जाएंगी।
यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक ही दिन होंगी, लेकिन इनकी शिफ्ट बिल्कुल अलग-अलग तय की गई है। 10वीं कक्षा के छात्रों को सुबह की पाली में परीक्षा देनी होगी, जिसका समय सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 11:45 बजे तक रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ, 12वीं कक्षा के छात्रों का इम्तिहान शाम की शिफ्ट में लिया जाएगा। इंटरमीडिएट की ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। छात्रों को हिदायत दी जाती है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम आधा घंटा पहले अपने तय सेंटर्स पर पहुंच जाएं, ताकि आखिरी वक्त की किसी भी तरह की जल्दबाजी और घबराहट से बचा जा सके।
परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल का शेड्यूल भी जारी
बोर्ड सिर्फ लिखित परीक्षा पर ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट पर भी अपना पूरा फोकस बनाए हुए है। थ्योरी के इम्तिहान से पहले, 10वीं कक्षा के इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट-बेस्ड प्रैक्टिकल के साथ-साथ 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल एग्जाम 16 और 17 जुलाई को ही संपन्न करवा लिए जाएंगे। यूपी बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स की यह सीधी जिम्मेदारी तय की गई है कि वे 10वीं के इंटरनल असेसमेंट के नंबरों की विषयवार लिस्ट और इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम की ओएमआर शीट हर हाल में 20 जुलाई तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा करा दें। इसमें किसी भी तरह की लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नकल माफियाओं पर नकेल कसने और परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए, यूपी बोर्ड ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट की ये परीक्षाएं जिला मुख्यालयों पर बनाए गए उन खास परीक्षा केंद्रों पर होंगी, जिन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक ने तय किया है। परीक्षा के दौरान मेन एग्जाम जैसी ही सख्ती बरती जाएगी। हर एक एग्जामिनेशन रूम में राउटर वाले हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर लगे होंगे, जो परीक्षा के पूरे समय चालू रहेंगे। 24 घंटे सातों दिन (24/7) निगरानी के लिए खास स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। प्रश्न पत्रों को डबल-लॉक वाली अलमारियों में बेहद सुरक्षित रखा जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि पेपर के पैकेट्स सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर और स्टेट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, वो भी सीधे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही खोले और बांटे जाएंगे।
बोर्ड ने जारी की सख्त गाइडलाइंस
यूपी बोर्ड ने परीक्षा के दिन के लिए भी कई कड़े नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है -
सेंटर पर बाहरी लोगों की नो-एंट्री: परीक्षा केंद्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ परीक्षार्थियों, केंद्र व्यवस्थापकों, ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों और नॉन-टीचिंग स्टाफ को ही जाने की इजाजत होगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा।
भीड़-भाड़ पर रोक: सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा शुरू होते वक्त या खत्म होने के बाद केंद्र के मेन गेट पर बच्चों या अभिभावकों की फालतू भीड़ बिल्कुल भी जमा न हो।
गैजेट्स पूरी तरह बैन: किसी भी छात्र या स्टाफ को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की सख्त मनाही है।
पिछले नतीजों पर एक नजर और पासिंग मार्क्स
आपको याद दिला दें कि यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के मुख्य परीक्षाओं का रिजल्ट 23 अप्रैल को ही घोषित कर दिया था। इस साल इंटरमीडिएट (12वीं) में पास होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत 80.38 फीसदी रहा था। यूपी बोर्ड के नियमों के मुताबिक, किसी भी छात्र को पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने जरूरी होते हैं। छात्रों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि कंपार्टमेंट परीक्षा कोई हौव्वा नहीं है, बल्कि यह बोर्ड द्वारा दी गई एक ऐसी सहूलियत है जिससे उनका कीमती साल बर्बाद होने से बच सकता है। इन बचे हुए दिनों में स्टूडेंट्स को अपना पूरा फोकस उन विषयों पर लगाना चाहिए जिनमें वे कमजोर रह गए थे। 33 फीसदी अंकों का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बशर्ते सही रणनीति और ठंडे दिमाग के साथ पढ़ाई की जाए। जो बच्चे मुख्य परीक्षा में इस आंकड़े को नहीं छू पाए थे, उनके लिए 28 जुलाई का दिन उनके करियर का एक बेहद अहम और निर्णायक पड़ाव साबित होने वाला है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव