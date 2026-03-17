यूपी बोर्ड 9वीं से 12वीं : NCERT की किताबें निजी प्रकाशकों से 5 गुना सस्ती, सत्र के आरंभ में मिलेंगी
पहली बार यूपी बोर्ड के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित स्कूलों के कक्षा नौ से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को शासन से अधिकृत एनसीईआरटी की सस्ती किताबें सत्र के आरंभ मिलेंगी।
पहली बार यूपी बोर्ड के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित स्कूलों के कक्षा नौ से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को शासन से अधिकृत एनसीईआरटी की सस्ती किताबें सत्र के आरंभ मिलेंगी। हर कक्षा वार पूरी किताबों का सेट के दाम 393 से लेकर 458 रुपये हैं। वहीं निजी प्रकाशकों की किताबों का सेट दो हजार से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। टेक्स्टबुक प्रकाश संघ के सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि मुद्रकों ने 36 विषयों की 70 किताबें छापकर बाजारों में उपलब्ध करा दी हैं।
किताबों के सरकारी रेट
अधिकृत मुद्रक किताबों के सेट
पायनियर प्रिंटर्स, आगरा कक्षा-09 - 393
पीताम्बरा बुक्स प्रालि झांसी कक्षा-10 - 440
सिंघल एजेंसीज, लखनऊ कक्षा-11 - 458
पायनियर प्रिण्टर्स, आगरा कक्षा-12 - 412
यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तीन पब्लिशर्स को हिंदी मीडियम में NCERT पर आधारित 70 अलग-अलग टेक्स्टबुक्स को प्रिंट करने और बांटने का अधिकार दिया है। ये टेक्स्टबुक्स क्लास 9 से 12 तक के 36 विषयों को कवर करती हैं। यूपी बोर्ड के सेक्रेटरी भगवती सिंह ने कहा, “कई सालों बाद ऐसा हो रहा है कि UP बोर्ड की नई किताबें, नया सेशन शुरू होने से काफी पहले ही बाज़ार में उपलब्ध हैं।” ये किताबें राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में उपलब्ध करा दी गई हैं।
9वीं से 12वीं तक की किताबें
पब्लिशर्स ने कहा है कि ये सभी टेक्स्टबुक्स हाई स्कूल लेवल (क्लास 9 और 10) के छात्रों के लिए हैं — खास तौर पर अंग्रेज़ी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए । इंटरमीडिएट लेवल (क्लास 11 और 12) के छात्रों के लिए अंग्रेज़ी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, लेखाशास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान विषयों के लिए है।
इसी तरह, बोर्ड ने खुद क्लास 9 से 12 तक के हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों के लिए 12 टेक्स्टबुक्स तैयार की हैं, जिन्हें छात्रों के लिए किफायती दरों पर उपलब्ध कराया गया है।
क्लास 9 के छात्र सभी 10 निर्धारित टेक्स्टबुक्स ₹395 में खरीद सकते हैं, जबकि क्लास 10 की टेक्स्टबुक्स की कीमत ₹440 होगी। क्लास 11 की टेक्स्टबुक्स ₹458 में और क्लास 12 की किताबें ₹412 में उपलब्ध हैं।
तीन अधिकृत पब्लिशर्स में से एक, रुचिर बंसल ने कहा, “NCERT द्वारा प्रकाशित टेक्स्टबुक्स विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा तैयार की जाती हैं। इस समिति में पूरे देश के जाने-माने शिक्षाविद शामिल होते हैं, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोर्स का कंटेंट तैयार करते हैं। ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT की टेक्स्टबुक्स पर ही आधारित होते हैं।”
अधिकृत प्रिंटरों द्वारा छापी गई किताबों की कीमत काफी कम
ये तीनों अधिकृत प्रिंटर्स, बोर्ड द्वारा तय समय-सीमा के अनुसार, UP के सभी ज़िलों में थोक/खुदरा किताब विक्रेताओं के ज़रिए छात्रों को टेक्स्टबुक्स बिक्री के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। अभिनव अग्रवाल ने कहा, 'सब जानते हैं कि बोर्ड से जुड़े स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे मध्यम और निम्न-आय वाले परिवारों से आते हैं। इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि उनके लिए छपने वाली किताबें अच्छी क्वालिटी की हों और उनकी कीमत भी सही हो, ताकि इन परिवारों पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े। अभी, अधिकृत प्रिंटरों द्वारा छापी गई किताबों की कीमत, निजी प्रकाशकों की किताबों की कीमत से एक-तिहाई है।' वे उन तीन प्रकाशकों में से एक हैं, जिन्हें कक्षा 11 की किताबों का टेंडर मिला है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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