UP Board 12th Topper 2026: सीतापुर की शिखा वर्मा ने रचा इतिहास, इंटरमीडिएट में बनीं प्रदेश टॉपर; यहां देखें टॉपर्स लिस्ट
UP Board 12th Result 2026 Toppers List: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 80.38 प्रतिशत रहा। वर्ष 2026 की इस परीक्षा में सीतापुर की शिखा वर्मा ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर अपनी कामयाबी का परचम लहराया है ।
UP Board Inter Toppers 2026 Name: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आज कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। UP Board 12th Result 2026 Link इस साल के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। वर्ष 2026 की इस परीक्षा में सीतापुर की शिखा वर्मा ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर अपनी कामयाबी का परचम लहराया है । यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 80.38 प्रतिशत रहा।
शिखा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे जिले में जश्न का माहौल पैदा कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शिखा वर्मा ने 97.60% अंक प्राप्त कर इंटरमीडिएट की मेरिट लिस्ट में टॉप किया है ।
बेटियों का दबदबा बरकरार
यूपी बोर्ड के नतीजों में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। टॉपर लिस्ट पर नजर डालें तो शीर्ष स्थानों पर छात्राओं का वर्चस्व साफ दिखाई देता है। शिखा वर्मा की सफलता उन लाखों छात्राओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखती हैं। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि इस साल का कुल पास प्रतिशत भी काफी उत्साहजनक रहा है, जो राज्य में शिक्षा के सुधरते स्तर को दर्शाता है ।
यूपी बोर्ड 12वीं के टॉपर कौन हैं
टॉपर्स की लिस्ट (रैंक के अनुसार)
1. प्रथम स्थान
नाम: शिखा वर्मा प्रतिशत: 97.60% अनुक्रमांक (Roll No.): 2265838815
विद्यालय: बाबूराम सावित्री देवी आई.सी. शेखपुर बिलौली बाजार पहला, सीतापुर
2. द्वितीय स्थान ( दो विद्यार्थी)
नाम: नंदनी गुप्ता प्रतिशत: 97.20% अनुक्रमांक: 2265665807
विद्यालय: सर्वोदय जनकल्याण आई.सी. खेड़ा, बरेली
नाम: श्रिया वर्मा प्रतिशत: 97.20% अनुक्रमांक: 2266544377
विद्यालय: महारानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल आई.सी., बाराबंकी
3. तृतीय स्थान ( दो विद्यार्थी)
नाम: सुरभि यादव प्रतिशत: 97.00% अनुक्रमांक: 2265665834
विद्यालय: सर्वोदय जनकल्याण आई.सी. खेड़ा, बरेली
नाम: पूजा पाल (Puja Pal) प्रतिशत: 97.00% अनुक्रमांक: 2266544349
विद्यालय: महारानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल आई.सी., बाराबंकी
यूपी बोर्ड रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट
upmsp.edu.in
upresults.nic.in
results.upmsp.edu.in
results.digilocker.gov.in
UP Board 12th Result 2026 Sarkari Result: ऐसे चेक करें अपना परिणाम
इंटरमीडिएट के छात्र अपना रिजल्ट नीचे दिए गए आसान चरणों के माध्यम से देख सकते हैं:
यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं।
"UP Board Class 12th Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें।
अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें।
सबमिट बटन दबाते ही आपका स्कोरकार्ड खुल जाएगा।
भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर ले लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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