UP Board 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 12th के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के करियर ऑप्शन
UPMSP 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। आप यहां से सभी स्ट्रीम्स के अनुसार करियर विकल्प की जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसी दिशा में भविष्य को दिशा दे सकते हैं।
UPMSP 12th Result 2026, UP Board Inter Sarkari Result online: यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। बोर्ड 12वीं के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों के मन में एक सवाल उठेगा कि अब आगे क्या करें। अगर आप भी 12वीं करने के बाद करियर को लेकर पशोपेश में हैं, तो यह खबर आपके लिए उपयोगी है। आप यहां से सभी स्ट्रीम्स के अनुसार करियर विकल्प की जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसी दिशा में भविष्य को दिशा दे सकते हैं। UP Board 12th Result 2026 Link
साइंस स्ट्रीम्स के लिए करियर विकल्प
साइंस (मैथ्स या बायोलॉजी) से 12वीं करने वाले छात्रों के पास करियर के कई अच्छे विकल्प होते हैं। मैथ्स वाले छात्र JEE Main की तैयारी करके इंजीनियरिंग में प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा छात्र बीएससी, बीए या बीकॉम जैसे ग्रेजुएशन कोर्स भी चुन सकते हैं। वहीं, साइंस स्ट्रीम के छात्र आर्किटेक्चर, एविएशन और मेडिकल क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। 12वीं बॉयोलॉजी से विषय से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स NEET का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए वह अभी से तैयारी में जुट सकते हैं। वहीं, ये छात्र बीफॉर्मा सहित मेडिकल के अन्य कोर्स भी कर सकते हैं।
कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ऑप्शंस
12वीं कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स बीकॉम कर सकते हैं। वहीं, सीए व एमबीए का भी कोर्स सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम भी करियर के लिए काफी सिक्योर मानी जाती है। जैसे-
BCom करके आगे MBA या MCom कर सकते हैं।
CA, CS और CMA जैसे प्रोफेशनल कोर्स काफी पॉपुलर हैं।
BBA से मैनेजमेंट फील्ड में एंट्री मिलती है।
बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अच्छे मौके मिलते हैं।
डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स भी अच्छे ऑप्शन हैं।
आर्ट्स स्ट्रीम के ऑप्शंस
जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं में आर्ट्स लिया है, वे बीए, बीए एलएलबी (BA LLB), बीएचएम, बीएफए, बीबीए, बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग, बीजेएमसी, टूर एंड ट्रैवल, बैचलर इन सोशल वर्क पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर एक क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग में रुचि है तो अब कई विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है। आप इसमें प्रवेश लेकर टीचिंग क्षेत्र में भी करियर को दिशा दे सकते हैं।
करियर ऑप्शन
ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं।
जर्नलिज्म और मीडिया फील्ड में करियर बना सकते हैं।
डिजाइनिंग, फैशन और फाइन आर्ट्स भी अच्छे विकल्प हैं।
होटल मैनेजमेंट और ट्रैवल सेक्टर में भी अच्छे अवसर मिलते हैं।
साइकोलॉजी और सोशल वर्क जैसे फील्ड में करियर बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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