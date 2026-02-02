Hindustan Hindi News
UP Board Class 12 Practical Exams Extended Until February 4; Relief for Intermediate Students UPMSP
UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख आगे बढ़ी, छूटे हुए छात्रों के पास आखिरी मौका

संक्षेप:

Feb 02, 2026 03:09 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UP Board 2026 Class 12 Practical Exams: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बोर्ड ने चल रही प्रैक्टिकल परीक्षाओं की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब छात्र 4 फरवरी 2026 तक अपनी प्रैक्टिकल परीक्षाएं पूरी कर सकेंगे। बोर्ड का यह फैसला उन छात्रों और स्कूलों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो तकनीकी कारणों या खराब मौसम की वजह से निर्धारित समय के भीतर प्रैक्टिकल नहीं करा पाए थे।

क्यों बढ़ाई गई तारीख?

यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं पहले अलग-अलग चरणों में आयोजित की जा रही थीं। हालांकि, बोर्ड को कई जिलों से रिपोर्ट मिली थी कि कुछ केंद्रों पर विभिन्न कारणों से अभी भी कुछ छात्र प्रैक्टिकल देने से वंचित रह गए हैं। छात्रों के भविष्य और उनके एक साल के करियर को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अंतिम अवसर देते हुए इसे 4 फरवरी तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।

दूसरे चरण के जिलों पर विशेष ध्यान

उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख मंडलों जैसे प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और लखनऊ में प्रैक्टिकल की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। बोर्ड ने स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी छात्र छूटने न पाए। 4 फरवरी के बाद किसी भी स्थिति में तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और पोर्टल पर अंक अपलोड करने की प्रक्रिया भी उसी दिन समाप्त कर दी जाएगी।

लिखित परीक्षा से पहले का अंतिम पड़ाव

इंटरमीडिएट की थ्योरी (लिखित) परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं। ऐसे में प्रैक्टिकल परीक्षाओं का समय पर संपन्न होना बेहद जरूरी है क्योंकि इनके अंक अंतिम रिजल्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखें ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हों।

परीक्षकों के लिए निर्देश

बोर्ड ने बाहरी परीक्षकों को भी सूचित किया है कि वे बढ़ी हुई समय सीमा के भीतर सभी पेंडिंग प्रैक्टिकल और वाइवा पूरे कर लें। स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रैक्टिकल के दौरान सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाए और उसकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए।

