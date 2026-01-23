Hindustan Hindi News
UP Board 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों में फिर बदलाव, TET टलते ही बोर्ड का बड़ा फैसला

UP Board 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों में फिर बदलाव, TET टलते ही बोर्ड का बड़ा फैसला

संक्षेप:

UP TET टलते ही यूपी बोर्ड ने 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की हटाई गई तारीखें फिर जोड़ीं, जबकि थ्योरी परीक्षा फरवरी-मार्च में तय समय पर होगी।

Jan 23, 2026 03:35 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
उत्तर प्रदेश बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर संशोधित कार्यक्रम की पुष्टि कर दी है। बोर्ड के अनुसार, 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं अब 29 और 30 जनवरी 2026 को भी आयोजित की जाएंगी। ये वही तारीखें हैं जिन्हें पहले UP TET 2026 से टकराव के चलते हटा दिया गया था। हालांकि, अब जब UP TET 2026 को स्थगित कर दिया गया है, तो बोर्ड ने इन तारीखों को दोबारा परीक्षा शेड्यूल में शामिल कर लिया है। इस फैसले से उन स्कूलों और छात्रों को राहत मिली है, जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं इन दिनों में प्रस्तावित थीं।

दो चरणों में होंगी 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं

UPMSP ने साफ किया है कि कक्षा 12 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी। पहला चरण 24 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। 29 और 30 जनवरी की परीक्षाएं पहले चरण के अंतर्गत होंगी।

थ्योरी परीक्षा का कार्यक्रम पहले जैसा ही रहेगा

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कक्षा 10 और 12 की लिखित परीक्षाओं की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूपी बोर्ड की थ्योरी परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित होंगी। इस परीक्षा में हर साल की तरह इस बार भी 50 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होने की उम्मीद है।

UP TET 2026 अब जुलाई में आयोजित होगा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए बताया है कि UP TET 2026 अब 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित किया जाएगा। पहले यह परीक्षा 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से इसे आगे बढ़ा दिया गया।

अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की घोषित तारीखें

UPESSC ने साथ ही अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 18 और 19 अप्रैल 2026 को होगी, PGT परीक्षा 9 और 10 मई को आयोजित की जाएगी, जबकि TGT परीक्षा 3 और 4 जून 2026 को कराई जाएगी।

अभ्यर्थियों को क्या सलाह दी गई है

बोर्ड और आयोग दोनों ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे किसी भी तरह की अफवाह से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। परीक्षा से जुड़ा पूरा कैलेंडर उम्मीदवार upessc.up.gov.in और बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

