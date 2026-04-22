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UP Board 10th 12th Result 2026: सबसे पहले यहां मिलेगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026, अभी Roll Number से करें रजिस्ट्रेशन

Apr 22, 2026 04:31 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UP Board 10th, 12th Result 2026: यूपी बोर्ड कल 23 अप्रैल को शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम एक साथ घोषित करेगा। छात्र अपना रिजल्ट upmsp.edu.in और upmspresults.nic.in पर जाकर देख सकेंगे।

UP Board 10th 12th Result 2026: सबसे पहले यहां मिलेगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026, अभी Roll Number से करें रजिस्ट्रेशन

UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड कल यानी 23 अप्रैल 2026 को हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। साल 2026 की इस सबसे बड़ी परीक्षा में शामिल हुए करीब 52 लाख से अधिक छात्रों की धड़कनें अब तेज हो गई हैं। बोर्ड मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, परिणाम कल शाम 4 बजे एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किए जाएंगे।

लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर करें अभी रजिस्ट्रेशन

आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा, छात्र बहुत ही आसानी से लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी अपना रिजल्ट पा सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अभी https://www.livehindustan.com/career/results/up-board-result पर अपना रजिस्ट्रेशन करा होगा। इसके लिए छात्रों को बस अपनी डिटेल्स भरनी होगी, जिसके बाद वे आसानी से अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। इस नई व्यवस्था से रिजल्ट के समय वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक के बावजूद छात्र बिना किसी परेशानी के अपना परिणाम देख सकेंगे।

UP Board 10th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 का लिंक

UP Board 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 का लिंक

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पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही कुल मिलाकर भी 33% अंक होना जरूरी होता है। यदि कोई छात्र किसी एक विषय में भी इस न्यूनतम सीमा से कम अंक प्राप्त करता है, तो उसे उस विषय में असफल माना जाएगा।

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यदि कोई छात्र यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक से अधिक विषयों में फेल हो जाता है, तो उसके पास पास होने का क्या विकल्प है?

एक से अधिक विषयों में फेल होने पर भी छात्र अपना साल बचा सकते हैं। बोर्ड ऐसे छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करता है। इसमें शामिल होकर और परीक्षा पास करके छात्र सफल हो सकते हैं, जिससे उनका शैक्षणिक वर्ष खराब नहीं होता और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है।

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डिजीलॉकर पर कैसे चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट

1- डिजिलॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए Digilocker.gov.in पर जाएं।

2- इसके बाद अपने डिजीलॉकर अकाउंट के लिए साइन इन करें।

3- अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर और 6 अंकों के सुरक्षा पिन का उपयोग करके लॉगिन करें। अगर आपके पास खाता नहीं है, तो आधार नंबर के साथ साइन-अप करें।

4- अब आप हाईस्कूल 2026 मार्कशीट और इंटरमीडिएट 2026 मार्कशीट पर जाएं।

5- इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 बोर्ड चुनें।

6- अब अपना रोल नंबर एंटर करें।

7- यूपी बोर्ड क्लास 10 व 12 के नतीजे 2026 (मार्कशीट) आपकी स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएंगे।

8- चेक करके डिजिलॉकर पर सेव कर लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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