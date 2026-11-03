यूपी बोर्ड ने 10वीं-12वीं के छात्रों को दिया फॉर्म में करेक्शन का मौका, 12 नवंबर तक इन गलतियों को कराएं ठीक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। अब स्कूलों को छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में दर्ज गलतियों को सुधारने का मौका मिल गया है।

यूपी बोर्ड ने फॉर्म में करेक्शन का दियामौका

यदि आप यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्र हैं और साल 2027 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। अब स्कूलों को छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में दर्ज गलतियों को सुधारने का मौका मिल गया है। इसके लिए स्कूल आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन करेक्शन की सुविधा 12 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

यूपी बोर्ड के सचिव की ओर से 2 नवंबर को जारी नोटिस के अनुसार, स्कूल छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में कई तरह की गलतियों को ठीक कर सकते हैं। इनमें छात्र-छात्राओं के नाम, माता-पिता के नाम, विषय और कक्षा से जुड़ी जानकारी, लिंग, जाति वर्ग, परीक्षा का माध्यम और फोटो में सुधार शामिल है। इसके अलावा, कक्षा 11वीं में पंजीकरण के दौरान दर्ज किए गए गलत हाईस्कूल रोल नंबर को भी ठीक किया जा सकता है।

इन जानकारियों में कर सकते हैं सुधार विषय और कक्षा से जुड़ी जानकारी

छात्र-छात्राओं के नाम

माता-पिता के नाम

लिंग

जाति वर्ग

परीक्षा का माध्यम (हिंदी या अंग्रेजी)

छात्र की फोटो

कक्षा 11वीं में पंजीकरण के दौरान दर्ज गलत हाईस्कूल रोल नंबर

इसके लिए संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को यूपी बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी जरूरी सुधार पूरे करने होंगे।

इन गलतियों में सुधार के लिए ऑफलाइन करना होगा आवेदन यूपी बोर्ड ने कुछ जानकारियों में बदलाव के लिए अलग से ऑफलाइन प्रक्रिया निर्धारित की है। छात्रों की जन्मतिथि में बदलाव, छात्र या उनके माता-पिता के पूरे नाम में सुधार और छात्रों के रिकॉर्ड को हटाने या दोबारा बहाल करने से जुड़े अनुरोध ऑफलाइन माध्यम से जमा करने होंगे। ऐसे मामलों में स्कूलों के प्रधानाचार्यों को जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन 16 नवंबर 2026 तक जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय में भेजना होगा।

तय तारीख के बाद नहीं मिलेगा सुधार का मौका बोर्ड ने साफ किया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सुधार के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी स्कूलों को तय तारीखों के भीतर सुधार की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। छात्रों को भी अपने स्कूल से संपर्क करके यह जांच लेना चाहिए कि उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड में सभी जानकारियां सही दर्ज हैं या नहीं। अगर किसी जानकारी में गलती है, तो समय रहते उसे ठीक करा लेना चाहिए।

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यूपी बोर्ड ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर करेक्शन प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की परेशानी होने पर छात्र और स्कूल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या यूपी बोर्ड मुख्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय- संपर्क नंबर मेरठ- 9454457256, 0121-2660742

बरेली- 9997525466, 0581-2576494

प्रयागराज- 9454457246, 0532-2423265

वाराणसी- 7355004355, 0542-2509990

गोरखपुर- 6394717234, 0551-2205271

यूपी बोर्ड मुख्यालय, प्रयागराज- 0532-2623820