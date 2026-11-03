यूपी बोर्ड ने 10वीं-12वीं के छात्रों को दिया फॉर्म में करेक्शन का मौका, 12 नवंबर तक इन गलतियों को कराएं ठीक
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। अब स्कूलों को छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में दर्ज गलतियों को सुधारने का मौका मिल गया है।
यदि आप यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्र हैं और साल 2027 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। अब स्कूलों को छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में दर्ज गलतियों को सुधारने का मौका मिल गया है। इसके लिए स्कूल आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन करेक्शन की सुविधा 12 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
यूपी बोर्ड के सचिव की ओर से 2 नवंबर को जारी नोटिस के अनुसार, स्कूल छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में कई तरह की गलतियों को ठीक कर सकते हैं। इनमें छात्र-छात्राओं के नाम, माता-पिता के नाम, विषय और कक्षा से जुड़ी जानकारी, लिंग, जाति वर्ग, परीक्षा का माध्यम और फोटो में सुधार शामिल है। इसके अलावा, कक्षा 11वीं में पंजीकरण के दौरान दर्ज किए गए गलत हाईस्कूल रोल नंबर को भी ठीक किया जा सकता है।
इन जानकारियों में कर सकते हैं सुधार
विषय और कक्षा से जुड़ी जानकारी
छात्र-छात्राओं के नाम
माता-पिता के नाम
लिंग
जाति वर्ग
परीक्षा का माध्यम (हिंदी या अंग्रेजी)
छात्र की फोटो
कक्षा 11वीं में पंजीकरण के दौरान दर्ज गलत हाईस्कूल रोल नंबर
इसके लिए संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को यूपी बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी जरूरी सुधार पूरे करने होंगे।
इन गलतियों में सुधार के लिए ऑफलाइन करना होगा आवेदन
यूपी बोर्ड ने कुछ जानकारियों में बदलाव के लिए अलग से ऑफलाइन प्रक्रिया निर्धारित की है। छात्रों की जन्मतिथि में बदलाव, छात्र या उनके माता-पिता के पूरे नाम में सुधार और छात्रों के रिकॉर्ड को हटाने या दोबारा बहाल करने से जुड़े अनुरोध ऑफलाइन माध्यम से जमा करने होंगे। ऐसे मामलों में स्कूलों के प्रधानाचार्यों को जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन 16 नवंबर 2026 तक जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय में भेजना होगा।
तय तारीख के बाद नहीं मिलेगा सुधार का मौका
बोर्ड ने साफ किया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सुधार के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी स्कूलों को तय तारीखों के भीतर सुधार की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। छात्रों को भी अपने स्कूल से संपर्क करके यह जांच लेना चाहिए कि उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड में सभी जानकारियां सही दर्ज हैं या नहीं। अगर किसी जानकारी में गलती है, तो समय रहते उसे ठीक करा लेना चाहिए।
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यूपी बोर्ड ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
करेक्शन प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की परेशानी होने पर छात्र और स्कूल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या यूपी बोर्ड मुख्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
क्षेत्रीय कार्यालय- संपर्क नंबर
मेरठ- 9454457256, 0121-2660742
बरेली- 9997525466, 0581-2576494
प्रयागराज- 9454457246, 0532-2423265
वाराणसी- 7355004355, 0542-2509990
गोरखपुर- 6394717234, 0551-2205271
यूपी बोर्ड मुख्यालय, प्रयागराज- 0532-2623820
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल से संपर्क कर रिकॉर्ड की जांच जरूर कर लें, ताकि यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के एडमिट कार्ड या अन्य दस्तावेजों में गलत जानकारी दर्ज होने की परेशानी से बचा जा सके।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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