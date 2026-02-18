UP Board Class 10 Hindi Exam 2026: यूपी बोर्ड 10वीं हिंदी का पेपर रहा आसान, एक्सपर्ट ने बताया स्कोरिंग
UP Board Class 10 Hindi Exam 2026: यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। राज्य के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अधिकांश छात्रों का कहना है कि प्रश्न पत्र उम्मीद से कहीं अधिक आसान था और वे इसमें बेहतरीन स्कोर करने की उम्मीद कर रहे हैं।
UP Board Class 10 Hindi Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की हाईस्कूल यानी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले दिन आयोजित हुई हिंदी की परीक्षा देकर निकले छात्रों के चेहरों पर सुकून और खुशी देखी गई। राज्य के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अधिकांश छात्रों का कहना है कि प्रश्न पत्र उम्मीद से कहीं अधिक आसान था और वे इसमें बेहतरीन स्कोर करने की उम्मीद कर रहे हैं।
प्रश्न पत्र का स्वरूप: सरल और सीधा
आज सुबह की पाली में आयोजित हुई हिंदी की परीक्षा को लेकर छात्रों और शिक्षकों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। छात्रों के अनुसार, पेपर पूरी तरह से यूपी बोर्ड के सिलेबस और मॉडल पेपर पर आधारित था।
प्रश्न पत्र में गद्य और पद्य खंड से पूछे गए प्रश्न सीधे थे। जीवन परिचय और कवियों की रचनाओं से जुड़े सवाल भी काफी जाने-पहचाने थे। विशेष रूप से बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) ने छात्रों का काफी समय बचाया। व्याकरण खंड में संधि, समास और मुहावरे भी सरल स्तर के थे, जिससे छात्रों को उत्तर देने में अधिक कठिनाई नहीं हुई।
टाइम मैनेजमेंट और छात्रों का अनुभव
लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज के केंद्रों से बाहर आए परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर को हल करने के लिए निर्धारित 3 घंटे 15 मिनट का समय पर्याप्त था। कई छात्रों ने तो समय से 20 मिनट पहले ही अपनी उत्तर पुस्तिका पूरी कर ली थी।
एक छात्रा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, “शुरुआत में थोड़ा डर था क्योंकि यह बोर्ड की पहली मुख्य परीक्षा थी, लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्र हाथ में आया, स्ट्रेस दूर हो गया। निबंध के विषय बहुत ही सरल और आसान थे, जिससे लिखना काफी रोचक रहा।”
एक्सपर्ट और शिक्षकों की राय
विषय एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल का हिंदी का पेपर स्टूडेंट फ्रेंडली था। शिक्षकों ने बताया कि यदि किसी छात्र ने पिछले 5 वर्षों के अनसॉल्व्ड पेपर्स और बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को हल किया होगा, तो वह आसानी से 90 प्रतिशत से अधिक अंक ला सकता है। गद्यांश पर आधारित व्याख्या और काव्य सौंदर्य के प्रश्न भी काफी सरल थे।
यूपी बोर्ड ने इस बार परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्त सुरक्षा इंतजाम किए थे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों और वॉयस रिकॉर्डर के जरिए निगरानी रखी गई। हिंदी के आसान पेपर के साथ हुई इस शुरुआत ने छात्रों के मनोबल को बढ़ा दिया है, जो उन्हें आने वाली गणित और विज्ञान जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए प्रेरित करेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स