यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के आवेदन 6 जून से
यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 6 जून से शुरू होंगे।
यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 6 जून से शुरू होंगे। क्षेत्रीय कार्यालय बरेली के अनुसार, पात्र परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर 27 जून की मध्यरात्रि तक आवेदन कर सकेंगे।
हाईस्कूल में इम्प्रूवमेंट परीक्षा के तहत छात्र एक अनुत्तीर्ण विषय में तथा कंपार्टमेंट परीक्षा में दो अनुत्तीर्ण विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए 256.50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं इंटरमीडिएट के मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि और व्यवसायिक वर्ग के पात्र छात्र किसी एक विषय या प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इंटरमीडिएट के लिए परीक्षा शुल्क 306 रुपये तय किया गया है। परीक्षार्थियों को निर्धारित शुल्क कोषागार में चालान के माध्यम से जमा करना होगा। आवेदन पत्र की डाउनलोड प्रति तथा चालान की मूल प्रति अंतिम तिथि के बाद तीन दिनों के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय को भेजनी होगी।
फेल होने वालों की संख्या में आई कमी
पिछले साल की तुलना में इस साल एक विषय में फेल होने वालों की संख्या में कमी आई है। पिछले साल 281473 (12.27 प्रतिशत) परीक्षार्थी एक विषय में फेल थे। 2024 में 3,22,963 (13.12 प्रतिशत) परीक्षार्थी जबकि 2023 में 3,37,111 (13.29 प्रतिशत) परीक्षार्थी एक विषय में फेल थे। 2022 में 2,79,102 (12.56 प्रतिशत) तो वहीं 2020 में 3,27,663 (14.19 प्रतिशत) छात्र एक विषय में फेल थे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी