यूपी बोर्ड में 95.33%, कोविड में पिता को खोया, फिर बनीं ईडी अधिकारी

जानकारी के मुताबिक, उन्होंने 19 साल की उम्र में प्रवर्तन निदेशालय (ED) में अधिकारी बनने के साथ विभागीय ट्रेनिंग में भी पहली रैंक हासिल की। उनके प्रदर्शन के लिए ED के निदेशक राहुल नवीन ने उन्हें सम्मानित किया।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बीघापुर की रहने वाली शिखा पटेल अपनी पढ़ाई और उपलब्धियों को लेकर इस वक्त खूब चर्चा में हैं। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने 19 साल की उम्र में प्रवर्तन निदेशालय (ED) में अधिकारी बनने के साथ विभागीय ट्रेनिंग में भी पहली रैंक हासिल की। उनके प्रदर्शन के लिए ED के निदेशक राहुल नवीन ने उन्हें सम्मानित किया। ऐसे में इनकी स्टोरी इस वक्त खूब चर्चा में हैं। पढ़ाई-लिखाई में ये अव्वल थीं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

यूपी बोर्ड में हासिल किए 95.33 प्रतिशत अंक शिखा पटेल पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी रही हैं। उन्होंने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 95.33 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। उन्हें 600 में से 572 अंक मिले थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शिखा ने पूरे उत्तर प्रदेश में पांचवीं रैंक और उन्नाव जिले में पहला स्थान हासिल किया था। बोर्ड परीक्षा में मिली इस सफलता ने उन्हें पहचान दिलाई।

कोविड में पिता को खोया, मां ने दिया हौसला शिखा की सफलता की कहानी के पीछे संघर्ष का एक भावुक पहलू भी है। कोविड-19 महामारी के दौरान उनके पिता धर्मेंद्र कुमार सिंह का अचानक हार्ट अटैक आने से निधन हो गया था। उस समय शिखा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। पिता को खोने के बाद परिवार के लिए यह मुश्किल समय था। ऐसे में शिखा की मां ने उनका साथ दिया। उनकी मां पेशे से स्कूल टीचर हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में बेटी को संभाला और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। शिखा ने भी पढ़ाई जारी रखी और अच्छे अंक हासिल किए।

ED की ट्रेनिंग में हासिल की पहली रैंक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिखा पटेल ने ईडी की विभागीय ट्रेनिंग में अपने बैच में पहली रैंक हासिल की। उनके प्रदर्शन के लिए ED निदेशक राहुल नवीन ने उन्हें सम्मानित भी किया। यह उपलब्धि उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के बाद एक और महत्वपूर्ण पड़ाव बताई जा रही है। हालांकि, शिखा पटेल की ED में नियुक्ति और उस समय उनकी उम्र को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

एक दिन के लिए बनी थीं थाने की SHO शिखा पटेल इससे पहले उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति अभियान के तहत बीघापुर थाने की एक दिन के लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) भी बनी थीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनीं और स्थानीय बैंकों और पुलिस चौकियों में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया।

क्या है मिशन शक्ति मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने से जुड़ी पहल है। इसके तहत महिलाओं और लड़कियों को नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने के अवसर देने के उद्देश्य से ऐसी प्रतीकात्मक भूमिकाएं भी सौंपी जाती हैं।