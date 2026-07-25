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UP Board Exam 2027: प्राइवेट कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरने की तारीखें जारी, जानें पूरा शेड्यूल

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी बोर्ड 2027 परीक्षा के लिए प्राइवेट कैंडिडेट के आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। फीस और करेक्शन विंडो की सभी जरूरी तारीखें और पूरी प्रक्रिया जानें।

up board 2027 individual candidate application form dates fee details
यूपी बोर्ड के छात्र (प्रतीकात्म तस्वीर)

अगर आप 2027 में यूपी बोर्ड हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर देने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए प्राइवेट कैंडिडेट का पूरा टाइम-टेबल जारी कर दिया है। इसमें आवेदन फॉर्म भरने से लेकर फीस जमा करने और गलतियों को सुधारने तक की हर तारीख साफ-साफ बताई गई है। जो छात्र-छात्राएं किसी वजह से नियमित परीक्षार्थी के तौर पर पंजीकरण नहीं करा पाए थे, उनके लिए यह मौका अहम माना जा रहा है। बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, आवेदन फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त 2026 तय की गई है। इसके बाद पूरी प्रक्रिया कई चरणों में आगे बढ़ेगी, जिसमें परीक्षा शुल्क का भुगतान, शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज अपलोड करना और गलतियां सुधारने के लिए एक करेक्शन विंडो भी शामिल है।

जानें कब क्या करना होगा

प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साफ किया है कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपने आवेदन फॉर्म और फीस तय समय-सीमा के भीतर निर्धारित फॉरवर्डिंग केंद्रों के जरिए ही जमा करानी होगी। नीचे दी गई तालिका में सभी जरूरी तारीखें दी गई हैं, ताकि छात्र किसी भी डेडलाइन को मिस न करें। आवेदन फॉर्म और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त रखी गई है, वहीं ट्रेजरी में फीस जमा करने का काम 10 अगस्त तक पूरा करना होगा। फीस और शैक्षणिक जानकारी अपलोड करने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है। अगर कोई छात्र इस तारीख तक फॉर्म नहीं भर पाता, तो उसे 100 रुपये लेट फीस के साथ 16 अगस्त तक मौका मिलेगा, और लेट फीस वालों की जानकारी अपलोड करने की तारीख 20 अगस्त तय की गई है।

इसके बाद 21 से 31 अगस्त के बीच परीक्षार्थियों की डिटेल्स का सत्यापन किया जाएगा। जिन छात्रों की जानकारी में कोई गलती रह जाती है, उनके लिए 1 से 10 सितंबर तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी। वहीं परीक्षार्थियों की फोटो सूची और फंड लेटर जमा करने का काम 30 सितंबर तक पूरा करना अनिवार्य होगा।

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जानें आवेदन का पूरा तरीका

प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ आसान चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले छात्रों को यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा। वहां से व्यक्तिगत परीक्षा आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसमें सारी जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज संलग्न करके फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद छात्र को तय फॉरवर्डिंग केंद्र के प्रधानाचार्य के पास नकद में परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। इसके आगे की सारी जिम्मेदारी संबंधित केंद्र प्रमुख की होगी, जिसमें फीस को ट्रेजरी में जमा कराना और छात्र की शैक्षणिक व परीक्षा संबंधी जानकारी ऑनलाइन अपलोड करना शामिल है।

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कितनी देनी होगी परीक्षा फीस

फीस को लेकर भी बोर्ड ने पूरी जानकारी साझा की है। हाई स्कूल यानी दसवीं के व्यक्तिगत छात्रों को 706.50 रुपये फीस देनी होगी, जिसमें से 706 रुपये ट्रेजरी में जमा किए जाएंगे। वहीं क्रेडिट सिस्टम के तहत आवेदन करने वाले छात्रों को 306.50 रुपये चुकाने होंगे, जिसमें 306 रुपये ट्रेजरी खाते में जाएंगे। जो छात्र दसवीं में अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं, उन्हें प्रति विषय 206.50 रुपये देने होंगे, जिसमें से 206 रुपये ट्रेजरी में जमा होंगे। बात करें बारहवीं यानी इंटरमीडिएट की, तो व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के साथ-साथ कृषि या व्यावसायिक विषयों में फेल हुए छात्रों को भी 806.50 रुपये फीस देनी होगी, जिसमें 806 रुपये ट्रेजरी में जमा किए जाएंगे। बारहवीं में अतिरिक्त विषय लेने वाले छात्रों को प्रति विषय 206.50 रुपये चुकाने होंगे। अगर किसी वजह से कोई छात्र तय समय पर फीस जमा नहीं कर पाता, तो उसे 100 रुपये अतिरिक्त लेट फीस के तौर पर देने होंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सभी तारीखों को ध्यान में रखते हुए समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें, ताकि आखिरी वक्त में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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