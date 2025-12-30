UP Board 2026: UP बोर्ड सेंटर लिस्ट 2026, पीसीएस के लिए जो स्कूल फिट; बोर्ड परीक्षा में वही हुए अनफिट

संक्षेप: UP Board 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के केंद्र निर्धारण में सख्त नकल विरोधी कानून के बावजूद अंतिम सूची में राजकीय स्कूलों की संख्या 910 से घटाकर 596 कर दी गई, जबकि वित्तविहीन (प्राइवेट) स्कूलों की संख्या बढ़कर 3984 हो गई।

UP Board Exam Centers 2026: सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में नकल माफिया की दखल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ पीसीएस से लेकर शिक्षक भर्ती तक की परीक्षाओं में राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को केंद्र बनाया जा रहा है ताकि नकल या पेपरलीक की आशंका न रह जाए। इसके लिए बकायदा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 जारी करते हुए नकल करने या करवाने वालों के लिए एक करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान कर दिया है।

राजकीय स्कूलों की अनदेखी, प्राइवेट स्कूलों का दबदबा वहीं दूसरी ओर 10वीं-12वीं की परीक्षा में इस अधिनियम का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है और आज भी वित्तविहीन स्कूल पहली पसंद बने हुए हैं। शासन की ओर से एसडीएम की अध्यक्षता में गठित की दी गई आधारभूत सूचनाओं के आधार पर यूपी बोर्ड ने ऑनलाइन माध्यम से 7448 (910 राजकीय, 3484 एडेड और 3054) केंद्र निर्धारित किए थे। हालांकि आपत्ति निस्तारण के नाम पर जिलों से निर्धारित केंद्रों की संख्या 8033 हो गई। इनमें 596 राजकीय, 3453 एडेड और 3984 वित्तविहीन स्कूल शामिल हैं।