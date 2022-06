Sat, 18 Jun 2022 09:13 AM

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

UPMSP UP Board 12th Results 2022 sarkari result live updates : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP/ UP board) आज यानी 18 जून 2022 को दोपहर दो बजे हाईस्कूल और दोपहर बाद 4 बजे इंटरमीडिएट के परीक्षाफल घोषित करेगा। यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा के नतीजे (UP board 12th class result) बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेगा। इंटर के नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही लाइव हिन्दुस्तान पर भी नतीजे चेक किए जा सकेंगे। यहां अभी रजिस्ट्रेशन कर लें, रिजल्ट जारी होने के बाद यहीं से छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। आगे देखिए इंटरमीडिएट टॉपर्स के लिए चल चुकी योजनाएं और रिजल्ट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट-

UP Board 10th Result 2022 - यूपी बोर्ड 10वीं 2022 का रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक

UP Board 12th Result 2022 - यूपी बोर्ड 12वीं 2022 का रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक

UP Board Result 2022 Live Updates: यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट-

UP Board 12th Result 2022 Date and Time: आज कुछ ही घंटे बाद जारी होंगे नतीजे यूपी बोर्ड इंटर के परीक्षाफल आज (18 June 2022) कुछ ही घंटों बाद शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट upmsp.edu.in पर जारी किए जाएंगे लेकिन जारी घोषित होने के बाद ऊपर दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक पर छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। वहीं यूपी बोर्ड 10वीं के नतीजे दोपहर 2 बजे घोषित किए जाएंगे।

UP Board Result 2022: यूपी बोर्ड इंटर के टॉपर्स को मिल चुके हैं ये अवार्ड्स UP Board Toppers Scheme in 2020 : उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स पर सुविधाओं की बौछार कर दी थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा था कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के टॉपर्स को एक-एक लाख रुपए और लैपटॉप दिया जाएगा। साथ ही टॉपर बच्चों के घर तक पक्की सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। उस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया था टॉपर्स के घर जाने वाली सड़क का नाम भी बच्चों के नाम पर ही रखा जाएगा। सरकार की ओर से यह सम्मान 20-20 टॉपर लड़कियों व लड़कों को दिया गया था। लेकिन 2021 में कोरोना के कारण बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो सकी थी, रिजल्ट विशेष मूल्यांकन पदद्धति से तैयार किया गया था जिसके वजह से टॉपर्स को कोई अवार्ड नहीं घोषित किया गया था। इस बार यूपी बोर्ड रिजल्ट में हाईस्कूल और इंटर टॉपर्स के छात्रों को क्या योजनाएं हैं इस संबंध में रिजल्ट घोषित किए जाने के दौरान ही ऐलान किया जा सकता है।

