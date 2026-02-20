Hindustan Hindi News
UP Board 12th Exam : राहत, यूपी बोर्ड 12वीं हिंदी के पेपर में मिली गड़बड़ी पर मिलेंगे अंक, विशेषज्ञ होंगे डिबार

Feb 20, 2026 05:59 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराज
यूपी बोर्ड 12वीं साहित्यिक हिंदी के पेपर में गड़बड़ी सामने आई थी। इस मामले में पेपर बनाने वाले विशेषज्ञों को डिबार करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही संबंधित परीक्षार्थियों को आनुपातिक अंक दिए जाने की बात कही है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा के पहले दिन बुधवार को इंटरमीडिएट साहित्यिक हिंदी के प्रश्नपत्र में गड़बड़ी सामने आई थी, जिसमें निर्धारित खंडकाव्य से प्रश्न न पूछकर दूसरे खंडकाव्य से पूछे गए थे। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने इस गड़बड़ी को 19 फरवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसका अधिकारियों ने संज्ञान लिया। इस मामले में पेपर बनाने वाले विशेषज्ञों को डिबार करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही संबंधित परीक्षार्थियों को आनुपातिक अंक दिए जाने की बात कही है।

बता दें कि इंटरमीडिएट में अलग-अलग जिलों के विद्यार्थियों के लिए छह खंडकाव्य निर्धारित हैं। कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर के विद्यार्थी मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य का अध्ययन करते हैं। बुधवार को हुई परीक्षा में जौनपुर समेत अन्य जिलों में वितरित (301बीडी) संकेतांक वाले प्रश्न पत्र में मुक्ति यज्ञ नामक खंडकाव्य से प्रश्न नहीं आने से विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा। बताया गया कि इस संकेतांक के प्रश्न संख्या में रश्मिरथी, श्रवण कुमार, सत्य की जीत, आलोकवृत्त और त्यागपथी खंडकाव्य से सवाल पूछे गए थे जो कि दूसरे जिलों के लिए निर्धारित हैं। इस गड़बड़ी को आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने ’निर्धारित खंडकाव्य से प्रश्न नहीं आने पर परेशान रहे छात्र’ शीर्षक से बुधवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिसका संज्ञान लेते हुए बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने रिपोर्ट तलब की।

दूसरे दिन 27 हजार ने छोड़ी परीक्षा, नकलची भी पकड़ा गया

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन गुरुवार को बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति दर्ज की गई। कुल 27,052 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जबकि एक छात्र को अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया। अब तक बोर्ड की ओर से छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।

गुरुवार को प्रथम पाली में हाईस्कूल में कंप्यूटर तथा इंटरमीडिएट में काष्ठ, ग्रंथ, सिलाई एवं व्यावसायिक विषयों की परीक्षा हुई। इन विषयों के लिए 96,296 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 4766 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में हाईस्कूल की सिलाई एवं इंटरमीडिएट के नागरिक शास्त्र की परीक्षा में 3,92,274 छात्र पंजीकृत थे, जिनमें से 22,286 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। छात्रों के अनुसार, कंप्यूटर विषय के प्रश्नपत्र में सी प्रोग्रामिंग और प्वाइंटर से जुड़े प्रश्नों ने उन्हें उलझा दिया। पिछले कई वर्षों से सी भाषा से संबंधित सैद्धांतिक प्रश्न तो पूछे जाते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रोग्रामिंग कोड लिखने और प्वाइंटर आधारित प्रश्नों ने विद्यार्थियों को असमंजस में डाल दिया।

