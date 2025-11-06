UP Board 10th Time Table 2026 pdf : यूपी बोर्ड 10वीं का टाइम टेबल, यहां देखें पूरी डेटशीट, डाउनलोड

संक्षेप: UP Board 10th Time Table 2026 download pdf: यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी गई है। परीक्षा 18 फरवरी से प्रारंभ होकर 12 मार्च को समाप्त होंगी। 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी को हिंदी विषय से शुरू होकर 12 मार्च को कृषि विषय के साथ समाप्त होगी।

Thu, 6 Nov 2025 09:07 AM

UPMSP UP Board 10th Time Table 2026: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2026 की डेटशीट ( UPMSP UP Board 10th Date Sheet 2026 ) जारी कर दी गई है। दोनों परीक्षाएं एक साथ 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2026 को समाप्त होंगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार, परीक्षाएं पूर्ववत दो पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक व दूसरी पाली दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे तक होगी। हाईस्कूल की परीक्षा 18 फरवरी को हिंदी विषय से शुरू होकर 12 मार्च को कृषि विषय के साथ समाप्त होगी। वहीं, इंटरमीडिएट की परीक्षा 18 फरवरी को सामान्य हिंदी से आरंभ होकर 12 मार्च को कंप्यूटर विषय की परीक्षा के साथ संपन्न होगी। बोर्ड के अनुसार, इस बार विद्यार्थियों को मुख्य विषयों की तैयारी के लिए परीक्षा के दौरान पर्याप्त अंतराल मिलेगा। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाएं कुल 15 कार्य दिवसों में पूरी की जाएंगी।

यूपी बोर्ड 10वीं डेटशीट (UP Board 10th Datesheet 2026) बुधवार – 18 फरवरी 2026 प्रातः 8:30 – 11:45 — हिंदी

सांय 2:00 – 5:15 — प्रारम्भिक हिंदी

19 फरवरी 2026 (गुरुवार) प्रातः 8:30 – 11:45 — कंप्यूटर

सांय 2:00 – 5:15 — सिलाई

20 फरवरी 2026 (शुक्रवार) प्रातः 8:30 – 11:45 — सामाजिक विज्ञान

सांय 2:00 – 5:15 — —

21 फरवरी 2026 (शनिवार) प्रातः 8:30 – 11:45 —

गृह-विज्ञान (बालिकाओं हेतु)

गृह-विज्ञान (छात्र/वे छात्राएं जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया)

सांय 2:00 – 5:15 —

23 फरवरी 2026 (सोमवार) प्रातः 8:30 – 11:45 — अंग्रेज़ी

सांय 2:00 – 5:15 — इलेक्ट्रीशियन, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, प्लम्बर, सुरक्षा, आईटी/आईटीईएस, मोबाइल रिपेयर, आपदा प्रबंधन, रिटेल ट्रेडिंग

24 फरवरी 2026 (मंगलवार) प्रातः 8:30 – 11:45 — एनसीसी

सांय 2:00 – 5:15 — मानव विज्ञान

25 फरवरी 2026 (बुधवार) प्रातः 8:30 – 11:45 — विज्ञान

सांय 2:00 – 5:15 —

26 फरवरी 2026 (गुरुवार) प्रातः 8:30 – 11:45 — गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली

सांय 2:00 – 5:15 —

27 फरवरी 2026 (शुक्रवार) प्रातः 8:30 – 11:45 —

सांय 2:00 – 5:15 — गणित

28 फरवरी 2026 (शनिवार) प्रातः 8:30 – 11:45 — संस्कृत

सांय 2:00 – 5:15 — संगीत वादन

7 मार्च 2026 (शनिवार) प्रातः 8:30 – 11:45 — वाणिज्य

सांय 2:00 – 5:15 —

9 मार्च 2026 (सोमवार) प्रातः 8:30 – 11:45 — उर्दू

10 मार्च 2026 (मंगलवार) प्रातः 8:30 – 11:45 — चित्रकला, रंजनकला

11 मार्च 2026 (बुधवार) प्रातः 8:30 – 11:45 — संगीत गायन

सांय 2:00 – 5:15 — पाली, अरबी, फारसी

12 मार्च 2026 (गुरुवार) प्रातः 8:30 – 11:45 — कृषि

सांय 2:00 – 5:15 —