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यूपी बोर्ड 10वीं में 2.51 लाख छात्र एक विषय में फेल लेकिन इस नियम ने कराया पास, 2 और 3 सब्जेक्ट में फेल पर क्या है रूल

Apr 24, 2026 09:23 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
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यूपी बोर्ड 10वीं हाईस्कूल परीक्षा के लिए पंजीकृत 27,61,972 परीक्षार्थियों में से 26,01,381 परीक्षा में शामिल हुए और 23,52,181 (90.42 प्रतिशत) पास हैं। इनमें से 2,51,750 (10.70 प्रतिशत) परीक्षार्थी एक विषय में फेल हो गए हैं।

यूपी बोर्ड 10वीं में 2.51 लाख छात्र एक विषय में फेल लेकिन इस नियम ने कराया पास, 2 और 3 सब्जेक्ट में फेल पर क्या है रूल

यूपी बोर्ड 10वीं हाईस्कूल परीक्षा के लिए पंजीकृत 27,61,972 परीक्षार्थियों में से 26,01,381 परीक्षा में शामिल हुए और 23,52,181 (90.42 प्रतिशत) पास हैं। इनमें से 2,51,750 (10.70 प्रतिशत) परीक्षार्थी एक विषय में फेल हो गए हैं। यूपी बोर्ड के नियम के अनुसार हाईस्कूल के छह में से पांच विषय में पास होने पर छात्र को पास मान लिया जाता है। लिहाजा एक विषय में फेल छात्र भी पास हैं। हालांकि ये छात्र चाहें तो अपनी मार्कशीट सुधारने के लिए अंक सुधार या इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं।

कंपार्टमेंट परीक्षा का नियम

वहीं 345 परीक्षार्थी दो विषय में फेल हैं और कम से कम एक विषय में पास होने के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होना होगा। 2,18,156 (9.27 फीसदी) तीन या अधिक विषय में फेल हैं और बोर्ड ने इन्हें क्रेडिट सिस्टम के लिए अर्ह माना है। यानि ऐसे छात्र चाहें तो जिस विषय में पास हैं उनके अलावा अन्य विषयों में अगले तीन वर्षों तक परीक्षा दे सकते हैं। इस दौरान वे यदि कुल पांच विषयों में पास हो जाते हैं तो उन्हें पास की मार्कशीट दे दी जाएगी।

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फेल होने वालों की संख्या में आई कमी

पिछले साल की तुलना में इस साल एक विषय में फेल होने वालों की संख्या में कमी आई है। पिछले साल 281473 (12.27 प्रतिशत) परीक्षार्थी एक विषय में फेल थे। 2024 में 3,22,963 (13.12 प्रतिशत) परीक्षार्थी जबकि 2023 में 3,37,111 (13.29 प्रतिशत) परीक्षार्थी एक विषय में फेल थे। 2022 में 2,79,102 (12.56 प्रतिशत) तो वहीं 2020 में 3,27,663 (14.19 प्रतिशत) छात्र एक विषय में फेल थे।

17 मई तक करें स्क्रूटनी के लिए आवेदन

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के अपने परिणाम से असंतुष्ट छात्र-छात्राएं स्क्रूटनी (सन्निरीक्षा) के लिए 17 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नियमत: परिणाम घोषित होने के 25 दिन तक स्क्रूटनी के आवेदन लिए जाते हैं। लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्नपत्र की दर निर्धारित है। स्क्रूटनी से संबंधित आवश्यक निर्देश बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों के लिए निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। उसके बाद स्क्रूटनी के ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंटआउट के साथ चालान पत्र संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को 17 मई तक भेजेंगे।

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पहली बार परिणाम के बाद विवरण में करेंगे संशोधन

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद छात्र-छात्राओं के अंकपत्र सह प्रमाणपत्र जारी करने से पहले उनके विवरण में संशोधन का मौका दिया जाएगा। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों के नाम, माता-पिता के नाम आदि विवरण में संशोधन के लिए एक अवसर देंगे। परीक्षार्थी अपने ऑनलाइन अंकपत्र में दिए विवरण को एक बार फिर अच्छे से देख लें और यदि उसमें कोई कमी है तो अपने प्रधानाचार्य से मिलकर उसे ठीक करा लें।

उसके बाद ही अंकपत्र सह प्रमाणपत्र की छपाई कराई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि परिणाम जारी होने के बाद विवरण में संशोधन के लिए परीक्षार्थियों को चक्कर न लगाना पड़े। अंकपत्र सह प्रमाणपत्र मई के दूसरे सप्ताह से मिलने की संभावना है। अंकपत्र सह प्रमाणपत्र छपने में दस से 15 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद फर्मों से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों और वहां से जिलों को भेजे जाएंगे। इस सबमे कम से कम दो से तीन सप्ताह का समय लग जाएगा। हालांकि डिजिलॉकर पर गुरुवार को अंकपत्र सह प्रमाणपत्र अपलोड कर दिए गए हैं जिसे परीक्षार्थी डाउनलोड कर सकते हैं।

पहली बार हाईस्कूल में सर्वाधिक परीक्षार्थी पास

हाईस्कूल परीक्षा 2026 के परिणाम ने यूपी बोर्ड के 103 साल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इस साल सर्वाधिक छात्र-छात्राएं पास हुए हैं। इससे पहले 2025 की बोर्ड में सर्वाधिक 90.11 फीसदी परीक्षार्थियों को सफलता मिली थी। 2026 की हाईस्कूल परीक्षा में पंजीकृत 27,61,972 विद्यार्थियों में से 26,01,381 परीक्षा में शामिल हुए और इनमें से 23,52,181 यानि 90.42 प्रतिशत पास हुए हैं।

इससे पहले 2021 में हाईस्कूल के 99.53 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए थे। उस साल कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हो सकी थी इसलिए परीक्षा के आधार पर सफलता की बात करें तो 2026 में हाईस्कूल के सर्वाधिक परीक्षार्थी पास हुए हैं। वैसे तो 1923 से 2026 तक यूपी बोर्ड 104 परिणाम घोषित कर चुका है लेकिन 2021 में कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हुई इसलिए इस साल 103 साल की सफलता का रिकॉर्ड टूटा है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने इसके लिए बच्चों की मेहनत की प्रशंसा की।

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लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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