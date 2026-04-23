UP Board 10th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, कशिश और अंशिका बनीं हाईस्कूल टॉपर
UPMSP UP Board 10th Result 2026: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित हो गया है। यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 90.42 प्रतिशत रहा है। हाईस्कूल टॉपर्स की सूची में कशिश वर्मा (सीतापुर) ने 97.83 प्रतिशत अंक हासिल कर टॉप स्थान प्राप्त किया है।
upmsp.edu.in, UP Board 10th Result 2026: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित हो गया है। इसी के साथ बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत 52 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया है। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in और एनआईसी की वेबसाइट upresults.nic.in पर देखा जा सकता है। इसी के साथ हिन्दुस्तान की वेबसाइट www. livehindustan. com पर भी परिणाम देखे जा सकते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 90.42 प्रतिशत रहा है। हाईस्कूल टॉपर्स की सूची में कशिश वर्मा (सीतापुर) ने 97.83 प्रतिशत अंक हासिल कर टॉप स्थान प्राप्त किया है। वहीं अंशिका वर्मा (बाराबंकी) ने भी 97.83 प्रतिशत अंक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया और संयुक्त रूप से स्टेट टॉपर बनीं। UP Board 10th Result 2026 Link
यूपी बोर्ड 10वीं के टॉपर कौन हैं, यहां देखें लिस्ट
टॉपर्स की लिस्ट (रैंक के अनुसार)
1. प्रथम स्थान (दो विद्यार्थी रैंक 1 पर रहे )
कशिश वर्मा प्रतिशत: 97.83% अनुक्रमांक: 1260938803
विद्यालय: बाबूराम सावित्री देवी आई.सी., शेखपुर बिलौली बाजार पहला, सीतापुर
अंशिका वर्मा प्रतिशत: 97.83% अनुक्रमांक: 1261740223
विद्यालय: द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, जैदपुर, बाराबंकी
2. द्वितीय स्थान
अदिति प्रतिशत: 97.50% अनुक्रमांक: 1261740214
विद्यालय: द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, जैदपुर, बाराबंकी
3. तृतीय स्थान (3 विद्यार्थी)
अर्पिता प्रतिशत: 97.33% अनुक्रमांक: 1260938798
विद्यालय: बाबूराम सावित्री देवी आई.सी., शेखपुर बिलौली बाजार पहला, सीतापुर
ऋषभ साहू प्रतिशत: 97.33% अनुक्रमांक: 1261336104
विद्यालय: लॉर्ड कृष्णा पब्लिक हाई स्कूल, उल्डन, झाँसी
परि वर्मा प्रतिशत: 97.33% अनुक्रमांक: 1261740270
विद्यालय: द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, जैदपुर, बाराबंकी
यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें
स्टेप 1 - यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
स्टेप 2- होमपेज पर उपलब्ध यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट 2026 (10वीं ) या यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 (12वीं ) लिंक पर क्लिक करें
स्टेप 3 - अब छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।
स्टेप 4- यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5- छात्र अब मार्कशीट ऑनलाइन देखें और डाउनलोड करें। मार्कशीट का प्रिंट आउट ले लें।
यूपी बोर्ड रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट
upmsp.edu.in
upresults.nic.in
results.upmsp.edu.in
results.digilocker.gov.in
यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में निम्नलिखित जानकारियों को जरूर चेक करें-
1. छात्र का नाम
2. छात्र की जन्मतिथि
3. माता-पिता का नाम
4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड
5. प्राप्त अंक
6. कुल अंक
7. पासिंग स्टेटस
8. स्कूल का नाम
9. छात्र का रोल नंबर
10. पासिंग डिविजन
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
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