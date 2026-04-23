UP board class10th result 2026:यूपी बोर्ड 10वीं क्लास का रिजल्ट कैसे इस लिंक से चेक कर सकेंगे
UP Board 10th Result 2026 Check: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा 10वीं का रिजल्ट आज 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। इस लिंक पर आसानी से आप रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
UPMSP UP Board Class 10 Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा 10वीं का रिजल्ट आज 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। सभी छात्र यहां दिए गए इस लिंक पर क्लिक। यूपी बोर्ड 10वीं का परिणाम का लिंक।इ अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसके अलावा आप अपना रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी आसानी से चेक कर सकेंगे। इस साल भी 10वीं के टॉपर्स की लिस्ट जारी की जाएगी। इस साल 10वीं क्लास में 27 लाख स्टूडेंट्स शामिल हैं। आपको रिजल्ट चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा और रोल नंबर के जरिए आप आसानी से रिजल्ट चेक कर सकेंगे। UP board Class 10th result 2026 link
परीक्षा परिणाम की इस घड़ी में छात्रों के बीच पिछले साल के रिकॉर्ड्स और टॉपर्स की सफलता की कहानियां फिर से चर्चा में आ गई हैं। विशेष रूप से साल 2025 के स्टेट टॉपर यश प्रताप सिंह का नाम हर छात्र की जुबान पर है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया था। UP Board 10th Result 2026 Live Updates
यश प्रताप सिंह की ऐतिहासिक सफलता
यश प्रताप सिंह ने 2025 की 10वीं की परीक्षा में 600 में से कुल 587 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उनके विषयवार अंकों पर नजर डालें तो उनकी मेहनत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यश ने गणित और चित्रकला जैसे विषयों में 100 में से 99 अंक प्राप्त किए थे। वहीं अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में उन्हें 98, हिंदी में 97 और विज्ञान में 96 अंक मिले थे। साथ ही, उन्होंने सभी विषयों के प्रैक्टिकल में भी 30 में से 30 पूरे अंक हासिल किए थे।
टॉप करने के लिए कितने अंक चाहिए?
पिछले साल के नतीजों को देखें तो टॉप 10 में आने के लिए 97 प्रतिशत से ऊपर के अंक लाने पड़ते हैं। यश ने 97.83 प्रतिशत हासिल किया था। छात्रों में यह सवाल आम है कि इस बार टॉप करने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए होंगे। बोर्ड के पैटर्न को देखते हुए 580 से 590 के बीच के अंक टॉप 10 में जगह बना सकते हैं। हालांकि, हर साल कठिनाई स्तर अलग होता है, इसलिए सिर्फ प्रतिशत पर नहीं बल्कि हर विषय में मजबूत पकड़ बनाए रखनी चाहिए।
इस बार मार्कशीट में 16 सुरक्षा फीचर
यूपी बोर्ड ने इस बार मार्कशीट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने का फैसला लिया है। नई मार्कशीट में कुल 16 सुरक्षा फीचर लगाए जाएंगे। इनमें कुछ ऐसे हैं, जो आंखों से दिखाई देते हैं, जबकि कुछ को पहचानने के लिए यूवी लाइट या विशेष लेंस की जरूरत पड़ेगी। इसका मकसद फर्जी मार्कशीटों को रोकना और प्रमाणिकता बढ़ाना है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि मूल मार्कशीट हमेशा सुरक्षित रखें।
पिछले साल का पास प्रतिशत
साल 2025 में यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा में कुल 27,32,165 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 25,45,815 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। पास प्रतिशत 90.11 रहा। लड़कियों का पास प्रतिशत 93.87 प्रतिशत था, जबकि लड़कों का 86.66 प्रतिशत। लड़कियों ने इस बार भी लड़कों पर बढ़त बनाई। कुल 22,94,122 छात्र सफल हुए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स