UP Board 10th Result 2025: यूपी बोर्ड 10th रिजल्ट 2025 जारी, मोबाइल पर यूं करें फटाफट चेक

UP Board class 10th Result 2025 OUT : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) की ओर से आज 25 अप्रैल 2025 को यूपी बोर्ड कक्षा 10 वीं, 12वीं रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर देख सकते हैं।

आप अपना रिजल्ट मोबाइल पर भी चेक कर सकेंगे। मोबाइल पर रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको अपना रिजल्ट चेक करने में कोई परेशानी हो रही है, तो आसानी से यहां रिजल्ट चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप मोबाइल पर इस लिंक को क्लिक करें और अपना रोल नंबर डालकर नतीजों को चेक करें। आप लाइव हिन्दुस्तान पर स्टीक परिणाम देख सकते हैं। click here for UP Board Result on this link मोबाइल पर इस लिंक में क्लिक करें। अपना रोल नंबर और रोल कोड भरें, इस तरह आप आसानी से नतीजे चेक कर सकते हैं। आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और आपको अपने मार्क्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी।