UP Board Date Sheet 2026: यूपी बोर्ड 10वीं डेट शीट 2026 जारी, इंग्लिश, साइंस और गणित के बीच सिर्फ एक दिन का गैप

संक्षेप: UP Board Date Sheet 2026: यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल (कक्षा 10) बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी कर दी है। इस डेट शीट में कुछ विषयों के बीच कम अंतर के कारण छात्रों की चिंता बढ़ सकती है, खासकर साइंस, इंग्लिश और गणित जैसे महत्वपूर्ण और कठिन विषयों को लेकर।

Wed, 5 Nov 2025 08:33 PM

UP Board Exam Date 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने हाई स्कूल (कक्षा 10) बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। हालांकि, इस डेट शीट में कुछ विषयों के बीच कम अंतर के कारण छात्रों की चिंता बढ़ सकती है, खासकर साइंस, इंग्लिश और गणित जैसे महत्वपूर्ण और कठिन विषयों को लेकर।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रमुख विषयों के बीच कम गैप- छात्रों के लिए सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर होगी कि इंग्लिश, साइंस और गणित जैसे मुख्य विषयों की तैयारी सिर्फ एक दिन में कैसे करें। ये विषय आमतौर पर छात्रों को मुश्किल लगते हैं और इनमें बहुत रिवीजन की जरूरत होती है।

यूपी बोर्ड परीक्षा- इंग्लिश (23 फरवरी): सुबह की पाली में।

साइंस (25 फरवरी): सुबह की पाली में।

गणित (27 फरवरी): सुबह की पाली में।

पेपर के बोच एक दिन का गैप छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें इंग्लिश की परीक्षा के बाद सिर्फ 24 फरवरी का दिन साइंस की तैयारी के लिए मिलेगा, और फिर 26 फरवरी का दिन गणित के रिवीजन के लिए मिलेगा। इतने कम समय में तीनों महत्वपूर्ण विषयों की पूरी तैयारी करना मुश्किल हो सकता है।

कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) की डेट शीट- यहां हाई स्कूल की परीक्षाओं की पूरी डेट शीट दी गई है:

18 फरवरी 2026: सामान्य हिंदी (सुबह की पाली) और हिंदी (शाम की पाली)।

19 फरवरी 2026: कंप्यूटर (सुबह की पाली)।

20 फरवरी 2026: सामाजिक विज्ञान (सुबह की पाली)।

21 फरवरी 2026: गृह विज्ञान (सुबह की पाली)।

23 फरवरी 2026: इंग्लिश (सुबह की पाली)।

24 फरवरी 2026: मानव विज्ञान (शाम की पाली)।

25 फरवरी 2026: साइंस (सुबह की पाली)।

26 फरवरी 2026: गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली (सुबह की पाली)।

27 फरवरी 2026: गणित (सुबह की पाली)।

28 फरवरी 2026: संस्कृत (सुबह की पाली)।

9 मार्च 2026: उर्दू (सुबह की पाली)।

12 मार्च 2026: कृषि (सुबह की पाली) – अंतिम पेपर।

इन मुख्य विषयों के बीच कम गैप छात्रों पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। उन्हें अब अपनी स्ट्रैटिजी को बदलना होगा और इन विषयों की तैयारी को पहले से ही मजबूत करके रखना होगा, ताकि रिवीजन के लिए एक दिन का गैप काफी हो सके। ऐसे में छात्रों को टाईम मैनेजमेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर अधिक ध्यान देना होगा।