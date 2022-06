Published By: Anuradha Pandey

UPMSP UP Board 10th 12th Results 2022 sarkari result live updates : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही प्रदेश के 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे जारी करेगा। नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp edu in पर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही लाइव हिन्दुस्तान पर भी नतीजे चेक किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि बोर्ड ने अभी तक नतीजों की तारीख को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। अभी तक सिर्फ उम्मीद लगाई जा रही है कि नतीजे 15 जून के बाद कभी भी जारी किए जा सकते हैं। प्रदेश के लाखों स्टूडेंटस बड़ी बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।

Tue, 14 Jun 2022 01:59 PM Tue, 14 Jun 2022 01:59 PM

Uttar Pradesh UPMSP Class 10th, 12th results 2022: यहां कर सकेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक यूपी बोर्ड की आधिकारिक घोषणा के बाद नतीजे इन वेबसाइट पर अपना रोल नंबर डालकर चेक कर पाएंगे। upresults.nic.in resuts.gov.in results.upmsp.edu.in live hindustan.com

Tue, 14 Jun 2022 01:05 PM Tue, 14 Jun 2022 01:05 PM

UP board result 2022: 48 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं इस साल 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित की गई हैं। यूपी बोर्ड में इस साल करीब 52 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था जिसमें करीब 48 लाख छात्रों ने ही परीक्षा दी है।

Tue, 14 Jun 2022 12:26 PM Tue, 14 Jun 2022 12:26 PM

UP Board Results 2022: पिछले साल कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटर की परीक्षा UP Board Results 2022 : पिछले साल कोरोना के कारण यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटर की परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई थी। जिसके कारण मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई थी। लेकिन इस साल परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, इसलिए इस साल टॉपर लिस्ट और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

Tue, 14 Jun 2022 12:13 PM Tue, 14 Jun 2022 12:13 PM

UPMSP up board result 2022: अंकों को लेकर परेशान न हों छात्र, बोर्ड देगा बोनस अंक UP board result 2022: छात्र अंकों को लेकर अधिक मानसिक तनाव न लें। आपको बता दें कि यूपीएमएसपी ने घोषणा की थी कि वह उन विषयों में स्टूडेंट्स को बोनस अंक देगा, जिन विषयों में सवाल कोर्स से बाहर से पूछे गए हैं। इसलिए छात्रों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं हैं।

Tue, 14 Jun 2022 12:10 PM Tue, 14 Jun 2022 12:10 PM