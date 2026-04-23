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UPMSP UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी, डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए करें मार्कशीट डाउनलोड

Apr 23, 2026 04:06 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UP Board Digilocker 10th, 12th Class Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 डिजीलॉकर ऐप व पोर्टल results.digilocker.gov.in पर भी चेक किया जा सकता है।

UPMSP UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी, डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए करें मार्कशीट डाउनलोड

UP Board Digilocker 10th, 12th Class Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) की ओर से आज यूपी बोर्ड 10 वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 जारी किया गया। परीक्षा में उपस्थित हुए अभ्यर्थी अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप अपना रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी आसानी से चेक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक किया गया था। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए करीब 52 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन 8,033 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2026 डिजीलॉकर ऐप व पोर्टल results.digilocker.gov.in पर भी चेक किया जा सकता है। UP Board 10th 12th Result 2026 Link

ये भी पढ़ें:LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट Direct Link, यहां रोल नंबर डालकर करें चेक

Digilocker पर कैसे चेक करें यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026

1- डिजिलॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए Digilocker.gov.in पर जाएं।

2- इसके बाद अपने डिजीलॉकर अकाउंट के लिए साइन इन करें।

3- अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर और 6 अंकों के सुरक्षा पिन का उपयोग करके लॉगिन करें। अगर आपके पास खाता नहीं है, तो आधार नंबर के साथ साइन-अप करें।

4- अब आप हाईस्कूल 2026 मार्कशीट और इंटरमीडिएट 2026 मार्कशीट पर जाएं।

5- इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 बोर्ड चुनें।

6- अब अपना रोल नंबर एंटर करें।

7- यूपी बोर्ड क्लास 10 व 12 के नतीजे 2026 (मार्कशीट) आपकी स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएंगे।

8- चेक करके डिजिलॉकर पर सेव कर लें।

ये भी पढ़ें:बस एक लिंक और यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट आराम से हो जाएगा चेक

UMANG ऐप से यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक करें-

उमंग (UMANG) ऐप के जरिए अपना रिजल्ट डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप नीचे दिए गए सरल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

ऐप इंस्टॉल करें: सबसे पहले अपने फोन के प्ले स्टोर (Android) या ऐप स्टोर (iOS) पर जाकर 'UMANG App' डाउनलोड करें।

लॉगिन करें: ऐप को ओपन करें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें या आईडी लॉगिन करें।

सर्च बार का उपयोग करें: ऐप के होमपेज पर ऊपर दिए गए सर्च बार में 'UP Board Result' लिखकर सर्च करें।

लिंक का चुनाव करें: इसके बाद अपनी कक्षा के अनुसार 10वीं या 12वीं के रिजल्ट वाले लिंक पर क्लिक करें।

डिटेल्स भरें: अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि (DOB) जैसी मांगी गई जानकारियां सावधानी से भरें।

रिजल्ट देखें: जानकारी सबमिट करने के बाद आपका मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।

सेव और प्रिंट करें: भविष्य के लिए अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लें और उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।

ये भी पढ़ें:यूपी बोर्ड में फेल होने पर घबराएं नहीं, आपके पास है ये विकल्प मौजूद

यूपी बोर्ड पासिंग मार्क्स पॉलिसी

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर कक्षा में पास होने के लिए हर स्टूडेंट को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक लाने जरूरी हैं। अगर कोई छात्र कुछ अंकों से चूकता है तो उसे ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। एक या दो विषयों में फेल होने यानी पासिंग मार्क्स प्राप्त न कर पाने पर सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठकर पास होने का मौका मिलता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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