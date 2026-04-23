UP Board 10th, 12th results: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 में किन जिलों ने मचाया धमाल, जानें लखनऊ-कानपुर का क्या रहा हाल
UPMSP UP Board 10th 12th Result 2026: यूपी बोर्ड द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, इस बार छोटे जिलों ने राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर जैसे बड़े शहरों को कड़ी टक्कर देते हुए टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है।
UPMSP Board 10th 12th Class District Wise Result 2026 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आज साल 2026 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया हैं। UP Board 10th 12th Result 2026 Link इस साल के परिणाम केवल छात्रों की सफलता की कहानी नहीं कह रहे, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। बोर्ड द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, इस बार छोटे जिलों ने राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर जैसे बड़े शहरों को कड़ी टक्कर देते हुए टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है।
यूपी बोर्ड हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) के जिला टॉपरों के आंकड़ों के आधार पर, सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 जिले निम्नलिखित हैं:
आगरा
फिरोजाबाद
मैनपुरी
एटा
मथुरा
अलीगढ़
हाथरस
कासगंज
बुलंदशहर
गाजियाबाद
यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के नतीजों में जिला टॉपरों के आंकड़ों के आधार पर, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 जिले निम्नलिखित हैं:
आगरा
फिरोजाबाद
मैनपुरी
एटा
मथुरा
अलीगढ़
हाथरस
कासगंज
बुलंदशहर
बागपत
अमरोहा और महोबा का जलवा
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट, दोनों ही स्तरों पर इस साल अमरोहा जिले का दबदबा देखने को मिला है। अमरोहा ने प्रदेश के सभी 75 जिलों को पछाड़ते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का खिताब अपने नाम किया है। यहां का पास प्रतिशत रिकॉर्ड स्तर पर रहा है, जो यह दर्शाता है कि यहां के स्कूलों और शिक्षकों ने परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष रणनीति अपनाई थी।
वहीं, बुंदेलखंड के महोबा जिले ने अपनी रैंकिंग में जबरदस्त सुधार करते हुए सबको हैरान कर दिया है। महोबा दूसरे स्थान पर रहा, जो यह साबित करता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।
कैसा रहा अन्य टॉप जिलों का प्रदर्शन?
बोर्ड की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, टॉप 10 जिलों की लिस्ट में इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जिलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। राजधानी लखनऊ ने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखी और टॉप 5 जिलों में स्थान पाने में सफल रही। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, हमीरपुर और सोनभद्र जैसे जिलों ने भी 90 प्रतिशत से अधिक औसत पास प्रतिशत दर्ज कर अपनी शैक्षणिक क्षमता का लोहा मनवाया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल माध्यमों से पढ़ाई और बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर समय पर उपलब्ध कराए जाने की वजह से दूर-दराज के जिलों में भी शिक्षा का स्तर काफी सुधरा है।
यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी अपना रिजल्ट upmsp.edu.in , results.digilocker.gov.in और upresults.nic.in पर जाकर रोल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 90.42 प्रतिशत रहा जबकि यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 80.38 प्रतिशत रहा। यूपी बोर्ड 10वीं में सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। दोनों ने 97.83 फीसदी अंक हासिल किए। बाराबंकी की अदिति 97.50% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। तीसरे स्थान पर तीन मेधावियों ने जगह बनाई—सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू और बाराबंकी की परि वर्मा। इन तीनों ने 97.33% अंक प्राप्त किए।
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