UP Board Result 2026: कॉपी जांच अंतिम दौर में, बस कुछ दिन का इंतजार; जानिए कब नतीजे आने की उम्मीद
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट का इंतजार लाखों छात्रों को है। छात्रों की कॉपियों का मूल्यांकन अब आखिरी स्तर तक पहुंच गया है।
UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। ऐसा बताया जा रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया 1 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद रिजल्ट तैयार करने की फाइनल प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें करीब 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। इस समयरेखा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं। बोर्ड के इस कदम से करीब 54 लाख से अधिक छात्रों की धड़कनें तेज हो गई हैं।
UP Board Result 2026: किस तारीख को आ सकता है परिणाम?
हालांकि बोर्ड ने अभी तक किसी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिजल्ट 15 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के बीच किसी भी दिन जारी हो सकता है। यूपी बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर तारीख और सटीक समय की घोषणा करेगा।
UP Board Result 2026: पिछले 5 सालों का ट्रेंड: कब-कब आए नतीजे?
यूपी बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से अपने परीक्षा प्रबंधन और रिजल्ट की गति में काफी सुधार कर रहा है। पिछले दो सालों से नतीजे अप्रैल में ही घोषित हो रहे हैं। नीचे दी गई तालिका से आप पिछले वर्षों के पैटर्न को समझ सकते हैं:
|वर्ष
|रिजल्ट जारी होने की तारीख
|2025
|25 अप्रैल
|2024
|20 अप्रैल
|2023
|25 मई
|2022
|29 अप्रैल
|2021
|10वीं (29 जुलाई), 12वीं (14 जुलाई)
UP Board Result 2026: रिजल्ट के साथ जारी होगी टॉपर्स की लिस्ट
यूपी बोर्ड केवल परिणाम ही घोषित नहीं करेगा, बल्कि राज्य और जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों की 'टॉपर्स लिस्ट' भी जारी की जाएगी। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए अलग-अलग सूची तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा टॉपर्स को नकद पुरस्कार, लैपटॉप और अन्य सम्मानों से नवाजा जाता है, जिससे छात्रों में खासा उत्साह बना हुआ है।
UP Board Result 2026: इन तरीकों से चेक करें अपना स्कोरकार्ड
रिजल्ट घोषित होते ही छात्र भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो होने की समस्या का सामना कर सकते हैं। ऐसे में आप इन वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
1. आधिकारिक वेबसाइट: upmsp.edu.in पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करें।
2. डिजीलॉकर: आप डिजीलॉकर ऐप या वेबसाइट के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे।
3. SMS सुविधा: बिना इंटरनेट के छात्र SMS भेजकर भी अपना परिणाम देख सकते हैं।
बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव