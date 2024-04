UP Board 10th 12th Result 2024 Live: upmsp.edu.in पर जारी होने वाला है यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटर रिजल्ट, तैयारी शुरू

Tue, 16 Apr 2024 10:22 AM

UP Board 10th 12th Result 2024 Live Updates : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ( UPMSP or UP Board) बहुत जल्द कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी करने वाला है। यूपी बोर्ड परिणाम 2024 की घोषणा की तारीख और समय की सूचना नतीजों के दिन से 1-2 दिन पहले दे दी जाएगी। यूपी बोर्ड कक्षा 10, 12 का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in , upresults.nic.in, और result.upmsp.edu.in पर उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि अभी तक यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर रिजल्ट जारी किए जाने की कोई भी फाइनल डेट घोषित नहीं की गई है। सोमवार 15 अप्रैल को भी यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के विद्यार्थी रिजल्ट के लिए इंटरनेट खंगालते रहे। ऐसी अफवाहें थीं कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 15 अप्रैल को घोषित हो सकता है। बहुत से विद्यार्थी अपनी रिजल्ट चेक करने के लिए सायबर कैफे तक पहुंच गए। लेकिन जब पता लगा कि यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने में कुछेक दिन और लगेंगे तो मायूसी के साथ वापस घर लौट गए। लेकिन यह तय है कि यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर रिजल्ट 25 अप्रैल से पहले जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड ने रिजल्ट तैयार करने का काम काफी हद तक पूरा कर लिया है। यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा में करीब 29 लाख छात्र और यूपी बोर्ड इंटर परीक्षा में करीब 26 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने पर परीक्षार्थी अपना परिणाम upmsp.edu.in , upresults.nic.in , और result.upmsp.edu.in के साथ-साथ लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट जारी होती ही आपको मोबाइल पर अलर्ट आए तो इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रिजल्ट जारी होते ही आपको मोबाइल पर एक SMS आएगा जिसमें दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

UP Board 10th 12th Result 2024 live: रिजल्ट upmsp.edu.in , upresults.nic.in व results.upmsp.edu.in पर जारी होगा UP Board 10th 12th Result 2024 live: यूपी बोर्ड की ओेर से रिजल्ट की तिथि और समय ऐलान किए जाने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे करीब 56 लाख छात्रों की दुविधा दूर हो जाएगी। इस सप्ताह रिजल्ट की तिथि जारी होने के पूरे आसार हैं। यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं 12वीं परीक्षा 2024 ( UPMSP UP Board exam ) 22 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तक आयोजित हुई। विद्यार्थी परीक्षा के नतीजे www.livehindustan.com पर चेक कर सकेंगे।

UP Board 10th 12th Result 2024 live: यूपी बोर्ड रिजल्ट से पहले अभिभावकों व बच्चों को सुझाव UP Board 10th 12th Result 2024 live: बच्चों के कम अंक आने पर नाराजगी न प्रदर्शित करें, बल्कि वह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। बच्चों के कम अंक आने या अनुत्तीर्ण होने पर भी प्रोत्साहित कर उनका मनोबल ऊंचा करें।

बच्चों की विशेष आवश्यकता को समझने,स्वीकारने का प्रयास करें।

सभी बच्चे एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे में माता-पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से न करें।

बच्चों की योग्यता व क्षमता के अनुरूप ही उनसे अपेक्षा करें, अपनी महत्वाकांक्षा उन पर न थोपें।

बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न करने में मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करें।

बच्चे के लिए समय निकालें, उनकी बातों को सुनें एवं उनकी पढ़ाई के प्रति स्वयं जागरूकता दिखाएं।

UP Board 10th 12th Result 2024 live: यूपी बोर्ड परीक्षा परिणामों को लेकर अफवाहें फैलती रहीं UP Board 10th 12th Result 2024 live: सोमवार को यूपी बोर्ड परीक्षा परिणामों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। कुछ अपुष्ट वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने की सूचना प्रकाशित हुई थी जिसके बाद विद्यार्थी नजरें गड़ाए बैठे रहे। लेकिन रिजल्ट न जारी होने पर छात्रों को बेहद निराश होना पड़ा। रिजल्ट में कुछेक दिन और लगेंगे।

UP Board 10th 12th Result 2024 Live: यूपी बोर्ड रिजल्ट वेबसाइट result.upmsp.edu.in न चले तो क्या करें UP Board 10th 12th Result 2024 live: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर रिजल्ट की घोषणा के समय लाखों छात्र अपना रिजल्ट चेक कर रहे होंगे। ऐसे में यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in तथा एनआईसी की वेबसाइट upresults.nic.in क्रैश होने की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में आप लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। यहां आप रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। साथ ही मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे।

UP Board 10th 12th Result 2024 LIVE: यूपी बोर्ड हाईस्कूल रिजल्ट व इंटर रिजल्ट से पहले जानें पासिंग मार्क्स UP Board 10th 12th Result 2024 LIVE: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स एक या दो विषयों में पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाता है तो उसे कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अगर दो से ज्यादा विषयों में फेल होता है तो वह फेल कहलाएगा। उसे वह कक्षा दोबारा पढ़नी होगी।

UP Board 10th 12th Result 2024 LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट ऐसे कर पाएंगे चेक UP Board 10th 12th Result 2024 LIVE: यूपी बोर्ड रिजल्ट बहुत जल्द घोषित होने वाला है। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

स्‍टेप 1: upmsp.edu.in या result.upmsp.edu.in पर जाएं।

स्‍टेप 2: 10वीं वाले हाईस्कूल और 12वीं वाले इंटर रिजल्‍ट लिंक पर क्लिक करें।

स्‍टेप 3: अपना रोल दर्ज कर सब्मिट करना होगा।

स्‍टेप 4: मार्कशीट स्‍क्रीन पर खुल जाएगी, इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

UP Board 10th 12th Result 2024 Live: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बीते 5 सालों में कब कब जारी हुआ UP Board 10th 12th Result 2024 Live: पिछले कुछ सालों से यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का रिजल्ट साथ में ही घोषित किया जा रहा है। अगर ट्रेंड पर गौर करें तो इस साल भी यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट एक ही दिन जारी किया जा सकता है। जानिए पिछले 5 सालों में कब जारी हुए थे यूपी बोर्ड रिजल्ट साल यूपी बोर्ड रिजल्ट डेट

2019 27 अप्रैल

2020 27 जून

2021 31 जुलाई

2022 18 जून

2023 25 अप्रैल

