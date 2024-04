UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2024 live : यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटर रिजल्ट Direct Link, चंद घंटे बाकी

UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2024 live updates: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे जारी होगा। यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटर रिजल्ट upresults.nic.in , upmsp.edu.in , results.upmsp.edu.in के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकेगा। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक कर सकेंगे। पिछले साल यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 89.78 फीसदी और 12वीं का रिजल्ट 75.52 फीसदी रहा था। इस बार नतीजे इससे बेहतर रहने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट की घोषणा के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) में पंजीकृत हाईस्कूल व इंटर के 55 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का इंतजार खत्म हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव और सचिव दिब्यकांत शुक्ल बोर्ड मुख्यालय से दोपहर 2 बजे परिणाम जारी करेंगे। 22 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित बोर्ड परीक्षा में 3,24,008 परीक्षार्थी गैरहाजिर थे जिसमें हाईस्कूल के 1,84,986 और इंटर के 1,39,022 थे। यूपी बोर्ड 10वीं बोर्ड परीक्षा में रजिस्टर्ड छात्रों की कुल संख्या 29,47,311 और इंटर में 25,77,997 हैं। पिछले साल यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड ने 25 अप्रैल को कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए परिणाम घोषित किए थे। इस बार पांच दिन पहले परिणाम जारी किया जा रहा है। रिजल्ट जारी करने से पहले यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड ने सभी कमियां पूरी कर ली हैं। स्टेट व जिला टॉपरों की कॉपियां फिर से चेक की गई हैं। सभी डाटा मंगवाकर अंकों का मिलान किया गया है। परिणाम में कोई त्रुटि न हो, ऐसे में पूरी ऐहतियात बरती गई है।

लाइव हिन्दुस्तान livehindustan.com पर चेक करें रिजल्ट

जैसे ही 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट घोषित होगा, उसके तुरंत बाद लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट घोषित होते ही आपके एसएमएस अलर्ट भी आए तो उपरोक्त लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रिजल्ट आने पर आपके पास एसएमएस आएगा। एसएमएस में वो लिंक दिया गया होगा जिस पर क्लिक कर आप सीधा रिजल्ट पेज पर जाकर परिणाम चेक कर सकेंगे।

Sat, 20 Apr 2024 06:06 AM

UP Board Result 2024 Live : पिछले साल यूपी बोर्ड रिजल्ट में कौन था 10वीं 12वीं का टॉपर

UP Board Result 2024 Live : पिछले वर्ष यानी 2023 में 10वीं में कुल 89.78 फीसदी विद्यार्थी सफल घोषित किए गए थे। लड़कों का रिजल्ट 86.64 फीसदी और लड़कियों का रिजल्ट 93.34 फीसदी रहा। यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट ( UP board results for class 10th ) में सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने 98.33 फीसदी मार्क्स के साथ टॉप किया था। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में महोबा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चरखारी के शुभ चपरा ने 500 में से 489 (97.80 फीसदी) अंक प्राप्त कर मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।