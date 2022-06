Sat, 18 Jun 2022 06:55 AM

Published By: Anuradha Pandey

upresults.nic.in, upmsp.edu.in UPMSP UP Board 10th 12th Result 2022 Sarkari result Live Updates :यूपी बोर्ड हाईस्कूल (UP board high School result 2022 )का परिणाम दोपहर दो बजे और इंटरमीडिएट का चार बजे तक जारी होगा। परीक्षाफल को माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर और एनआईसी की वेबसाइट upresults.nic.in, पर देखा जा सकता है। इसके साथ लाइव हिंदुस्तान पर भी नतीजे (UP board result 2022 class 10th) चेक किए जा सकेंगे। इस साल 4775749 परीक्षा में शामिल हुए और 416940 अनुपस्थित रहे। यूपी बोर्ड 10वीं में कुल 2781654 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। इनमें से 2525007 ही परीक्षा देने आए। शेष 256647 ने परीक्षा छोड़ दी।

UP Board 10th Result 2022 - यूपी बोर्ड 10वीं 2022 का रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक

UP Board 12th Result 2022 - यूपी बोर्ड 12वीं 2022 का रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक

UP board 10th class result 2022: यूपी बोर्ड 10वीं के नतीजे आज दोपहर 2 बजे आएंगे

