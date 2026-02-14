UP Board Exam : कॉपी से निकले नोट तो छात्र संग कक्ष निरीक्षक पर होगी कार्रवाई, यूपी बोर्ड ने दिए निर्देश
हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा को लेकर यूपी बोर्ड बेहद सख्त हो गया है। इस बार कॉपी से नोट निकले तो उसे नकल की सामग्री माना जाएगा और छात्र संग कक्ष निरीक्षक पर भी कार्रवाई होगी।
18 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा में यदि उत्तरपुस्तिका में नोट निकलता है तो संबंधित छात्र के साथ ही कक्ष निरीक्षक पर भी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं। सचिव ने साफ किया है कि यदि किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में मुद्रा (धनराशि) प्राप्त होगी तो इसे अनुचित साधन सामग्री माना जाएगा और मूल्यांकन के समय इसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के मामलों को ड्यूटी के समय लापरवाही मानते हुए कक्ष निरीक्षक के खिलाफ भी विभागीय नियमों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
12 फरवरी को सभी डीआईओएस को भेजे पत्र में सचिव ने लिखा है कि बोर्ड परीक्षा की निष्पक्षता और गरिमा को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तरपुस्तिकाओं के संकलन और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मानक के अनुरूप हो। पूर्व के वर्षों में देखा गया है कि कुछ परीक्षार्थी अनजाने में या भ्रामक धारणाओं (अधिक नंबर के लालच में) में फंसकर उत्तर-पुस्तिकाओं के अंदर मुद्रा (धनराशि) नत्थी कर देते हैं। यह परीक्षा के अनुशासन के विरुद्ध है।
परीक्षा से पहले ही छात्रों को चेताना होगा
सचिव ने परीक्षा केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को पूर्व में ही सूचित किया जाए कि उत्तर-पुस्तिका के अंदर किसी भी प्रकार की अवांछित सामग्री या मुद्रा रखना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। कक्ष निरीक्षकों को भी निर्देशित किया जाए कि वे इस पर सतर्क नजर रखें। यदि संकलन या मूल्यांकन के दौरान किसी उत्तर-पुस्तिका में नोट मिलते हैं, तो उसे तत्काल नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाए। ऐसी घटनाओं की सूचना तत्काल डीआईओएस को दी जाए ताकि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत संबंधित के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा सके। सभी केंद्र व्यवस्थापक और शिक्षक यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा का वातावरण भयमुक्त हो।
सारी तैयारियां अभी से पूर्ण करनेे के दिए निर्देश
माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं तथा कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति की सूचना परीक्षा केन्द्रवार जनपदीय कंट्रोल रूम में उपलब्ध करा दें। यह भी कहा है कि परीक्षा कार्य के लिए आवंटित अग्रिम धनराशि भी समय से संबंधितों को उपलब्ध करा दी जाए। शर्मा बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार की देर शाम जूम मीट के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे।
परीक्षा केंद्रों पर देर रात तक पहुंचे प्रश्नपत्र
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जिले के 333 केंद्रों पर शुक्रवार देर रात तक प्रश्नपत्र पहुंचाए गए। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह की ओर से ट्रक में भेजे गए प्रश्नपत्रों को केंद्र व्यवस्थापक सुरक्षित रखवाने में जुटे रहे। इसी के साथ डीआईओएस कार्यालय में बने कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम की निगरानी भी शुरू कर दी गई है। डीआईओएस पीएन सिंह ने बताया कि कला विषय की कापियां अभी नहीं मिली हैं। कला की कॉपियां पहुंचते ही केंद्रों को भेज दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्रों की निगरानी के लिए शनिवार से आठ सचल दल निकलेंगे। स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी को लेकर मिली चार दर्जन से अधिक शिकायतों के परीक्षण के बाद आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
परीक्षाओं से पूर्व यू-ट्यूब मार्गदर्शन सत्र आज
18 फरवरी से शुरू होने जा रही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत यूपी बोर्ड की तरफ से 14 फरवरी को सुबह 10:30 बजे राज्य स्तरीय ऑनलाइन यू-ट्यूब सत्र आयोजित किया जाएगा। अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा की जाएगी। सत्र का लाइव प्रसारण यू-ट्यूब लिंक https://www.youtube.com/live/p4Gk7fdS5xY के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रदेश भर के विद्यार्थी सीधे जुड़ सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी