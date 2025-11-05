UP Board Date Sheet 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं डेट शीट 2026 जारी, 18 फरवरी से शुरू होगी परीक्षाएं
संक्षेप: UP Board 10th, 12th Exam 2026: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी कर दी है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 परीक्षा क प्रारंभ सोमवार 18 फरवरी, 2026 से होगा और परीक्षा का समापन बुधवार 12 मार्च 2026 को होगा।
UP Board Exam 2026 date sheet: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हाई स्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 परीक्षा क प्रारंभ सोमवार 18 फरवरी, 2026 से होगा और परीक्षा का समापन बुधवार 12 मार्च 2026 को होगा। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे विषयवार पूरी डेट शीट UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक करें और अपनी परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दें।
UP Board Exam 2026 date sheet Direct Link
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 हाईस्कूल की पहली परीक्षा हिन्दी और प्रारंभिक हिन्दी है वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 इंटरमीडिएट की पहली परीक्षा हिन्दी और समान्य हिन्दी की है।
परीक्षा शुरू होने की तारीख: 18 फरवरी 2026
परीक्षा समाप्त होने की तारीख: 12 मार्च 2026
परीक्षा का समय: दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं दो पालियों में होंगी
सुबह की पाली: सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक
शाम की पाली: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 हाई स्कूल डेट शीट-
हाई स्कूल की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 को शुरू होंगी और 12 मार्च 2026 को समाप्त होंगी।
पहला पेपर: 18 फरवरी 2026 को सामान्य हिंदी (सुबह की पाली) और हिंदी (शाम की पाली)।
कम्प्यूटर : 19 फरवरी 2026 (सुबह की पाली)
सामाजिक विज्ञान: 20 फरवरी 2026 (सुबह की पाली)।
गृह विज्ञान : 21 फरवरी 2026 (सुबह की पाली)।
अंग्रेजी: 23 फरवरी 2026 (सुबह की पाली)।
मानव विज्ञान: 24 फरवरी 2026 (शाम की पाली)।
विज्ञान : 25 फरवरी 2026 (सुबह की पाली)।
गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली: 26 फरवरी 2026 (सुबह की पाली)।
गणित : 27 फरवरी 2026 (सुबह की पाली)।
संस्कृत: 28 फरवरी 2026 (सुबह की पाली)।
उर्दू: 9 मार्च 2026 (सुबह की पाली)।
अंतिम पेपर: 12 मार्च 2026 को कृषि (सुबह की पाली)।
ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।