UP BEd 2025 Counselling 2025: कल जारी होगा यूपी बीएड काउंसलिंग राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक

UP BEd Round 1 Seat Allotment Result 2025: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी की ओर से कल 13 अगस्त 2025 को यूपी बीएड काउंसलिंग 2025 राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया है वे आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। लॉग इन करने के बाद अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट की डिटेल्स ले सकेंगे।

इस वर्ष प्रदेश की करीब 2.5 लाख सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी। रैंक की बाध्यता खत्म कर दी गई है, पहले काउंसलिंग राउंड में किसी भी रैंक के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं।

UP BEd JEE 2025 की महत्वपूर्ण तारीखें- राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट- 13 अगस्त 2025 2. फीस भुगतान और कॉलेज रिपोर्टिंग/अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड- 14 अगस्त से 25 अगस्त 2025

राउंड 2 1. सीट रिलीज/सीट मैट्रिक्स (राउंड 2) - 26 अगस्त 2025

2. रजिस्ट्रेशन शुरू- 27 अगस्त 2025

3. चाॅइस फिलिंग शुरू- 28 अगस्त 2025

4. चाॅइस फिलिंग अंतिम तिथि- 31 अगस्त 2025

5. सीट अलॉटमेंट रिजल्ट- 1 सितंबर 2025

6. फीस भुगतान और कॉलेज रिपोर्टिंग/अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड- 2 सितंबर से 4 सितंबर 2025

जिन अभ्यर्थियों को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी (BU) की ओर राउंड 1 में सीट आवंटित की जाएगी, उन्हें अपनी सीट को एक्सेप्ट करना होगा और इसके बाद संबंधित सीट के लिए तय कोर्स फीस का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी फीस जमा करने के बाद अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड और प्रिंट कर सकेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी को अपने आवंटित कॉलेज में तय समय सीमा के अंदर रिपोर्ट करना होगा।

यूपी बीएड जेईई काउंसलिंग राउंड 1 सीट आवंटन रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें? स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. यूपी बीएड जेईई काउंसलिंग से संबंधित सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3. आपको एक लिंक या बटन दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा "Seat".

स्टेप 4. आवंटन रिजल्ट" या कुछ इसी तरह के लिंक पर क्लिक कीजिए।

स्टेप 5. आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर या अन्य डिटेल्स डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 6. आवश्यक जानकारी सबमिट करने के बाद, सीट आवंटन रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।