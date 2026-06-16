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UP BEd Result : यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज bujhansi.co.in पर होगा जारी, 2.40 लाख सीटें

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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UP BEd JEE Result 2026: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आज यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। bujhansi.co.in पर नतीजे चेक कर सकेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय एवं उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित करेंगे।

UP BEd Result : यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज bujhansi.co.in पर होगा जारी, 2.40 लाख सीटें

UP BEd JEE Result 2026: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आज यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षार्थी bujhansi.co.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय एवं उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी लखनऊ में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित करेंगे। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 31 मई को आयोजित हुई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परिणाम के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न कॉलेजों में दाखिला दिया जाएगा। इस एंट्रेंस से यूपी के राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय, एडेड एवं निजी कॉलेजों में सत्र 2026-28 में प्रवेश मिलेगा। राज्य के करीब 2300 बीएड कॉलेजों की कुल 2.40 लाख से ज्यादा सीटों पर दाखिला होगा।

4 लाख से ज्यादा को इंतजार

इस बार 4,44,958 ने अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। 31 मई को प्रदेश के 1,011 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 4,00,505 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। शासन से मिले दिशा-निर्देशानुसार बीयू 16वें दिन परिणाम जारी करेगा। परिणाम में किसी भी तरह की गलती नहीं रहे, इसके लिए ओएमआर सीट की कई चक्र में रैंडम जांच की गई।

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रैंक और स्कोर कार्ड जारी होगा

यूपी बीएड एंट्रेस में प्रदर्शन के आधार पर परीक्षार्थियों की रैंक जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों के स्कोरकार्ड में उनकी स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक, फाइनल स्कोर, पेपर 1 में सही व गलत उत्तर, पेपर 2 में सही व गलत उत्तर, पेपर वाइज टोटल मार्क्स जैसी डिटेल्स दी गई होगी। साथ ही यह भी बताया गया होगा कि वह काउंसलिंग राउंड में जाने के लिए योग्य है या नहीं। यूपी बीएड जेईई रिजल्ट 2026 में सफल उम्मीदवारों को बीएड कोर्स में दाखिले के लिए बीयू द्वारा आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

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UP BEd JEE Result 2026: यूपी बीएड रिजल्ट 2026 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट bujhanshi.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

स्कोरकार्ड में यह बताया गया होगा कि वह काउंसलिंग राउंड में जाने के लिए योग्य है या नहीं।

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यूपी बीएड जेईई स्कोरकार्ड 2026 में इन जानकारियों को जरूर चेक करें -

1. उम्मीदवार का नाम

2. रोल नंबर

3. कोर्स का नाम

4. कुल अंक

5. प्राप्त अंक

6. कोर्स/सब्जेक्ट कोड

7. कोर्स/सब्जेक्ट का नाम

8. रिजल्ट स्टेटस

9. अधिकतम अंक

10. रिजल्ट तिथि

11. उम्मीदवार की जन्मतिथि

12. उम्मीदवार के माता-पिता का नाम

कहां कहां मिलेगा दाखिला

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज के प्रो

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा

राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आज़मगढ़

माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर

माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर

गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

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