UP BEd JEE Result 2026 : bujhansi.co.in पर देखें यूपी बीएड का रिजल्ट, जानिए कैसे चेक करें
UP BEd JEE Result 2026 बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम घोषित करेगा। जानिए रिजल्ट चेक करने का तरीका।
UP BEd JEE Result 2026 : उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP BEd JEE 2026) में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी 16 जून को आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार लगातार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नजर बनाए हुए हैं। इस साल परीक्षा 31 मई 2026 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब उम्मीदवारों को केवल परिणाम जारी होने का इंतजार है, जिसके बाद बीएड प्रवेश प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा।
करीब साढ़े चार लाख अभ्यर्थियों ने कराया था पंजीकरण
यूपी बीएड जेईई 2026 के लिए कुल 4,44,958 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से लगभग 4 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के कारण इस परीक्षा को प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों की रैंक और प्राप्त अंकों के आधार पर आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
पिछले साल कब आया था रिजल्ट?
अगर पिछले साल के आंकड़ों को देखा जाए तो वर्ष 2025 में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 1 जून को आयोजित हुई थी और उसका परिणाम 17 जून 2025 को दोपहर करीब 1 बजे जारी किया गया था। इसी वजह से इस बार भी उम्मीदवारों को उम्मीद है कि रिजल्ट जून के तीसरे सप्ताह में किसी भी समय घोषित किया जा सकता है। हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
रिजल्ट देखने के लिए क्या जरूरी होगा?
रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों के पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होना जरूरी है। इन्हीं लॉगिन विवरणों की मदद से अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यदि किसी उम्मीदवार के पास रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध नहीं है तो वह घबराए नहीं। ऐसी स्थिति में परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करके आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे UP BEd JEE Result 2026
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर सकते हैं -
- सबसे पहले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर दिखाई देने वाले UP BEd JEE Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
सभी जानकारी ध्यान से जांच लें और भविष्य के लिए परिणाम डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
फर्जी वेबसाइटों से रहें सावधान
रिजल्ट जारी होने के दौरान कई बार नकली वेबसाइटें और गलत लिंक भी सामने आने लगते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। किसी अनजान वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें।
रिजल्ट जारी होने के बाद क्या होगा?
परिणाम घोषित होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना होगा। काउंसलिंग के दौरान रैंक, सीट उपलब्धता और उम्मीदवार की पसंद के आधार पर बीएड कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने के बाद आने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव