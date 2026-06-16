UP BEd Result 2026 OUT, Link: यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट bujhansi.co.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
UP B.Ed Entrance Exam Result 2026 Link: UP B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। अलीगढ़ की वंदना सिंह ने 400 में से 359.32 अंक हासिल कर टॉप किया है। परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे।
UP B.Ed Entrance Exam Result 2026 Direct Link: शिक्षक बनने का सपना देख रहे उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश बीएड (B.Ed) की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम मंगलवार को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया। इस बार की परीक्षा में भी छात्रों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है, लेकिन बाजी अलीगढ़ के होनहारों ने मारी है।
इस भव्य परिणाम की घोषणा राजधानी लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शानदार सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और अपने हाथों से बटन दबाकर परीक्षा का परिणाम और मेरिट लिस्ट जारी की।
अलीगढ़ की वंदना सिंह बनीं टॉपर, टॉप-5 में बेटियों का दबदबा
जब रिजल्ट के टॉपर्स की लिस्ट सामने आई, तो हर तरफ अलीगढ़ का नाम गूंज उठा। अलीगढ़ की रहने वाली वंदना सिंह ने इस कठिन परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वंदना ने कुल 400 अंकों में से 359.32 अंक प्राप्त कर एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है।
सिर्फ टॉपर ही नहीं, बल्कि दूसरे स्थान पर भी अलीगढ़ का ही जलवा रहा। अलीगढ़ के नितिन पचौरी ने इस टॉपर्स लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं, तीसरे स्थान पर जौनपुर की मिश्रा खुशी अजय ने अपनी जगह बनाई है। इसके बाद वाराणसी की बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वाराणसी की प्रिया पटेल को चौथा स्थान मिला, जबकि यहीं की प्रगति तिवारी ने टॉप-5 लिस्ट में पांचवां स्थान हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया है। टॉप-5 की इस लिस्ट में तीन लड़कियों के शामिल होने से एक बार फिर साबित हो गया है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का कमाल
इस परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर एक और बड़ी और खास बात सामने आई है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी ने इस बार सफलता की एक नई इबारत लिखी है। विश्वविद्यालय ने लगातार चौथी बार इस बेहद प्रतिष्ठित और विशाल स्तर पर होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित कराया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग और छात्रों ने भी विश्वविद्यालय के प्रबंधन की सराहना की है।
कैसा रहा इस बार का मुकाबला?
इस साल बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए युवाओं में भारी उत्साह देखा गया था। यदि आंकड़ों की बात करें, तो इस प्रवेश परीक्षा का हिस्सा बनने के लिए कुल 4,44,958 अभ्यर्थियों ने अपने परीक्षा फॉर्म भरे थे। इसके बाद बीते 31 मई को राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस लिखित परीक्षा में कुल 4,00,107 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे, जो अब अपनी रैंक के आधार पर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में काउंसलिंग के जरिए दाखिला ले सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
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