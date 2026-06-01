UP BEd Entrance Exam 2026: इकाना स्टेडियम वाले सवाल ने बढ़ाई अभ्यर्थियों की उलझन, कैसा रहा पेपर
यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का पहला प्रश्नपत्र आसान से मध्यम स्तर का रहा। भाषा खंड में व्याकरण और शब्दावली आधारित सरल प्रश्न पूछे गए, जबकि इकाना स्टेडियम और समसामयिक घटनाओं से जुड़े सवालों ने अभ्यर्थियों को सोचने पर मजबूर किया।
up bed entrance exam 2026 paper analysis : उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का पहला प्रश्नपत्र अधिकांश अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा साबित हुआ। रविवार को आयोजित पहली पाली की परीक्षा में सामान्य ज्ञान और भाषा से जुड़े कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले छात्रों के अनुसार भाषा खंड सबसे अधिक स्कोरिंग रहा और इसमें पूछे गए प्रश्न सीधे पाठ्यक्रम आधारित थे।
हिंदी भाषा में व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, वाक्य सुधार तथा गद्यांश आधारित प्रश्न शामिल थे। वहीं अंग्रेजी भाषा खंड में ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम और शब्दावली से जुड़े सवाल पूछे गए। अभ्यर्थियों का कहना था कि नियमित तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह हिस्सा अपेक्षाकृत आसान रहा।
सामान्य ज्ञान में दिखा विविध विषयों का संतुलन
सामान्य ज्ञान खंड का स्तर आसान से मध्यम के बीच रहा। प्रश्नपत्र में भारतीय संविधान, स्वतंत्रता संग्राम, विज्ञान, खेल, पर्यावरण, इतिहास और समसामयिक घटनाओं से जुड़े प्रश्न शामिल किए गए थे। परीक्षा में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित सवालों ने उम्मीदवारों की तैयारी की वास्तविक परीक्षा ली।
छात्रों के अनुसार चंद्रयान मिशन, जी-20 सम्मेलन, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए। इससे स्पष्ट हुआ कि परीक्षा में केवल रटने की बजाय व्यापक समझ को परखा गया।
इकाना स्टेडियम वाला सवाल बना चर्चा का विषय
परीक्षा के बाद सबसे अधिक चर्चा उस प्रश्न की रही जिसमें पूछा गया था कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहां स्थित है। कई अभ्यर्थी शुरुआत में सवाल को समझने में उलझ गए क्योंकि यह स्टेडियम आमतौर पर इकाना स्टेडियम के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। कई छात्रों ने बताया कि उत्तर जानते हुए भी उन्हें कुछ समय तक यह याद करने में लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम और इकाना स्टेडियम एक ही परिसर का नाम है। यही कारण रहा कि यह प्रश्न परीक्षा के बाद चर्चा का प्रमुख विषय बन गया।
इतिहास और संविधान से भी आए सीधे सवाल
प्रश्नपत्र में आरटीई अधिनियम, चौरीचौरा किस जिले में स्थित है, मौलिक कर्तव्य, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध तथा महिला क्रिकेट विश्व कप से जुड़े प्रश्न भी शामिल थे। अधिकांश प्रश्न सीधे तथ्यों पर आधारित थे, लेकिन कुछ सवालों में अवधारणात्मक समझ की भी जरूरत महसूस हुई।
अभ्यर्थियों ने बताया संतुलित रहा पेपर
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्नपत्र न तो अत्यधिक कठिन था और न ही बहुत आसान। भाषा खंड ने जहां आत्मविश्वास बढ़ाया, वहीं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों ने सावधानी और गहरी तैयारी की मांग की। कुल मिलाकर पहला प्रश्नपत्र संतुलित, पाठ्यक्रम आधारित और प्रतियोगी परीक्षा के स्तर के अनुरूप माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव