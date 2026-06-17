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UP BEd Counselling 2026 dates : यूपी में बीएड दाखिले के लिए काउंसिलिंग 1 जुलाई से, रैंक से मिलेंगे कॉलेज

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में सफल अभ्यर्थियों के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें रैंक और कॉलेज च्वाइस के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा। 2.40 लाख से अधिक सीटों पर प्रवेश होगा।

UP BEd Counselling 2026 dates : यूपी में बीएड दाखिले के लिए काउंसिलिंग 1 जुलाई से, रैंक से मिलेंगे कॉलेज

UP BEd Counselling 2026 dates : यूपी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश काउंसिलिंग एक जुलाई से शुरू हो जाएगी। प्रवेश काउंसिलिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई है। रैंक और च्वाइस के आधार पर अभ्यर्थियों को बीएड कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा में 400506 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें 400107 अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए अर्ह घोषित किया गया है। प्रवेश परीक्षा में शामिल 99.9 प्रतिशत अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है।

काउंसलिंग से यूपी के राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय, एडेड एवं निजी कॉलेजों में सत्र 2026-28 में प्रवेश मिलेगा। राज्य के करीब 2300 बीएड कॉलेजों की कुल 2.40 लाख से ज्यादा सीटों पर दाखिला होगा।

बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026-28 का परिणाम मंगलवार को उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने जारी किया। इसमें अलीगढ़ की वंदना सिंह ने 400 में से 359.32 अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया है। टॉप टेन में पूर्वांचल के पांच अभ्यर्थी शामिल हैं। अभ्यर्थी www.bujhansi.ac.in पर परिणाम देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी बीएड रिजल्ट जारी, अलीगढ़ की वंदना सिंह ने किया टॉप

बीएड प्रवेश परीक्षा में पूर्वांचल का दबदबा

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी ने लगातार चौथी बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। राजधानी स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में उच्च शिक्षा मंत्री ने परिणाम की घोषणा की। अलीगढ़ के ही नितिन पचौरी ने 352.66 अंक हासिल कर दूसरा, जौनपुर की मिश्रा खुशी अजय ने 349.32 अंक पाकर तीसरा, वाराणसी की प्रिया पटेल ने 341.99 अंक पाकर चौथा और वाराणसी की ही प्रगति तिवारी ने 340.66 अंक हासिल कर पांचवां स्थान हासिल किया है। वाराणसी की प्रगति को पांचवां, मिर्जापुर की शुचिता को 7वां और जौनपुर के संजय को 8वां स्थान मिला। प्रवेश परीक्षा में 400506 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें 400107 अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए अर्ह घोषित किया गया है। प्रवेश परीक्षा में शामिल 99.9 % अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है।

ये भी पढ़ें:यूपी बीएड रिजल्ट bujhansi.co.in पर जारी, डाउनलोड रैंक व स्कोर कार्ड

कहां कहां मिलेगा दाखिला

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज के प्रो

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा

राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आज़मगढ़

माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर

माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर

गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

ये भी पढ़ें:UP BEd रिजल्ट के बाद आगे क्या, कैसे मिलेगा दाखिला? काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट
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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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