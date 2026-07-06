सहायक अध्यापक भर्ती में 500 और नियुक्तियां, बेसिक शिक्षा परिषद ने तैयार की लिस्ट
यूपी के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29,334 विज्ञान व गणित शिक्षक भर्ती के 500 से अधिक बचे हुए अभ्यर्थियों को इसी महीने जिला आवंटन के साथ नियुक्ति मिलने जा रही है।
उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद, विज्ञान और गणित विषयों की 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए 500 से अधिक और अभ्यर्थियों को बहुत जल्द नियुक्ति मिलेगी। सालों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे इन अभ्यर्थियों की चयन सूची विभाग द्वारा लगभग तैयार कर ली गई है और इसी महीने उनके लिए जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनवरी में हुई थी काउंसिलिंग
इस पुरानी भर्ती में रिक्त रह गए 1700 से अधिक पदों को भरने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जनवरी के अंत में काउंसलिंग आयोजित की गई थी। इस काउंसलिंग के बाद, प्रथम चरण के तहत 1173 योग्य अभ्यर्थियों को इसी साल मार्च में नियुक्ति दी जा चुकी है। अब दूसरे चरण की काउंसलिंग के आधार पर 500 से अधिक और अभ्यर्थियों की किस्मत का ताला खुलने जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, जैसे ही जिला आवंटन की सूची जारी होगी, उसके तुरंत बाद अभ्यर्थियों की मेरिट के अनुसार उन्हें स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था छूटे हुए छात्रों का वेरिफिकेशन
इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ ऐसे भी उम्मीदवार शामिल हैं जो किसी कारणवश जनवरी में आयोजित मुख्य काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए थे। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बाद में हाईकोर्ट के विशेष आदेश पर उनके शैक्षिक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया गया। अब इन अभ्यर्थियों को भी इस चयन सूची में शामिल कर बड़ी राहत दी गई है।
13 साल का लंबा संघर्ष, नौकरी के बचे हैं महज 10-12 साल
11 जुलाई 2013 को शुरू हुई इस भर्ती के अभ्यर्थी पिछले 13 साल से सड़कों से लेकर कोर्ट तक अपनी नौकरी के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लंबा समय बीत जाने के कारण इनमें से तमाम अभ्यर्थी अब ओवरएज (आयु सीमा पार) होने की कगार पर हैं। स्थिति यह है कि अब नौकरी मिलने के बाद भी कई अभ्यर्थी अपनी उम्र के कारण मुश्किल से केवल 10 से 12 साल ही सरकारी सेवा दे पाएंगे।
क्या था सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने बदली किस्मत?
अभ्यर्थियों के इस लंबे संघर्ष को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को एक अंतिम आदेश सुनाया था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को हर हाल में नियुक्ति दी जाए, जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पहले कोर्ट में अपनी याचिकाएं दाखिल की थीं। इसी आदेश का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग अब बचे हुए सभी खाली पदों को भरने की अंतिम प्रक्रिया को पूरा कर रहा है।
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