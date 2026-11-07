12405 यूपी सहायक शिक्षक भर्ती के लिए अब 11 नवंबर तक आवेदन, NIOS DElEd को भी मौका
11508 सहायक अध्यापक भर्ती और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में सहायक अध्यापक के 897 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दोबारा बढ़ा दी गई है।
उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में सहायक अध्यापक के 897 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दोबारा बढ़ा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर अब एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करते हुए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए संशोधन की अंतिम तिथि 13 नवंबर है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि सेवारत एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन का अंतिम अवसर दिया गया है। अभिषेक पाठक व 44 अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के पांच नवंबर के आदेश के अनुपालन में एनआईओएस से डीएलएड (ओडीएल) सभी सेवारत अध्यापकों को आवेदन की अनुमति दी गई है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन हाईकोर्ट के अंतिम आदेशों के अधीन रहेगा।
महत्वपूर्ण तिथियां व कार्यक्रम
पोर्टल खुलने की तिथि: 06 नवंबर, 2026
आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 11 नवंबर, 2026
आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि: 13 नवंबर, 2026
लिखित परीक्षा की तिथियां: 03 और 04 दिसंबर, 2026
आयोग के उप सचिव डॉ. संजय कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे सेवारत अध्यापक, जो दस अगस्त 2017 को सेवा में थे तथा एक अप्रैल 2019 के पूर्व एनआईओएस से 18 माह की डीएलएड-ओडीएल किए हैं, वे आयोग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आयोग का आवेदन पोर्टल शुक्रवार से पुनः क्रियाशील कर दिया गया है।
इस भर्ती की लिखित परीक्षा आगामी तीन एवं चार दिसम्बर को आयोजित की जाएगी। इससे पहले शिक्षाशास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) तथा चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में स्नातक (बीएलएड) उपाधिधारकों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर से एक सप्ताह के लिए विस्तारित करते हुए अब चार नवंबर की गई थी।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न
यूपी सुपर टीईटी 2026 में चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा और अकैडमिक वेटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करके किया जाएगा।
लिखित परीक्षा: यह परीक्षा ओएमआर (OMR) आधारित पेन-पेपर मोड में आयोजित होगी। इसमें कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा।
विषय कवरेज: परीक्षा में भाषा (हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत), गणित, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान/करेंट अफेयर्स और रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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