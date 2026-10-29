यूपी में सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 4 नवंबर तक करें अप्लाई
शहरी क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में सहायक अध्यापक के 897 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।
उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। शहरी क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 11508 सहायक अध्यापक भर्ती और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में सहायक अध्यापक के 897 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार चार नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 28 नवंबर निर्धारित थी। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि इन दोनों योग्यताओं के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन की तिथियों को बढ़ाया गया है।
बीएलएड और स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वालों को भी मौका
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर इस भर्ती की निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी पद के लिए आरसीआई से अनुमोदित शिक्षाशास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) तथा चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में स्नातक (बीएलएड) उपाधिधारकों को भी औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है।
इससे पहले कोर्ट ने 15 सितंबर 2026 की विज्ञापन संख्या 5/2026 में तुरंत सुधार जारी करने का आदेश दिया ताकि दो वर्षीय विशेष शिक्षा डिप्लोमा और चार वर्षीय बीएलएड वाले अभ्यर्थी भी 897 पदों के लिए आवेदन कर सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचियों सहित समान स्थिति वालों को आवेदन के लिए उचित अवसर दिया जाए और जरूरत के अनुसार अंतिम तिथि बढ़ाई जाए।
7 नवंबर तक करें करेक्शन
बता दें कि सहायक अध्यापक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर से एक सप्ताह के लिए विस्तारित करते हुए अब चार नवंबर कर दी गई है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार के लिए सात नवंबर तक का अवसर दिया गया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किसी तरह का बदलाव करना है, वे तय समय के भीतर यह काम पूरा कर लें।
कब होगी परीक्षा
लिखित परीक्षा के पूर्व घोषित कार्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। लिखित परीक्षा तीन और चार दिसम्बर को ही कराई जाएगी। परीक्षा से जुड़ी आगे की जानकारी, एडमिट कार्ड और अन्य निर्देशों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। ध्यान दें कि परीक्षा की तारीख और आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख आधिकारिक नोटिस के अनुसार दी गई हैं। किसी भी बदलाव की पुष्टि के लिए आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम सूचना जरूर देखें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।