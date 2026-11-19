सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा रद्द होने का नोटिस निकला फर्जी, 3 और 4 दिसंबर को ही होगा एग्जाम
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा रद्द होने के वायरल नोटिस को पूरी तरह फर्जी बताया है। लिखित परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार 3 और 4 दिसंबर 2026 को ही होगी।
उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के बीच उस समय हड़कंप मच गया, जब सोशल मीडिया पर परीक्षा कैंसिल होने से जुड़ा एक नोटिस तेजी से वायरल होने लगा। लेकिन छात्रों को घबराने या भ्रमित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने 19 नवंबर 2026 को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि परीक्षा रद्द होने की खबर पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है।
तय तारीख 3 और 4 दिसंबर 2026 को ही होगी परीक्षा
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार और आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस में साफ कहा गया है कि सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा अपने पहले से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 3 और 4 दिसंबर 2026 को ही आयोजित की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी फर्जी लेटर के आधार पर परीक्षा स्थगित या रद्द होने की बात पर बिल्कुल भरोसा न करें और अपनी तैयारी पूरी गंभीरता से जारी रखें।
जाली सिग्नेचर और लेटरहेड के दुरुपयोग पर दर्ज होगी FIR
आयोग ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। जांच में यह बात सामने आई है कि फर्जी नोटिस फैलाने वाले असामाजिक तत्वों ने आयोग के आधिकारिक लेटरहेड और उपसचिव के जाली सिग्नेचर का दुरुपयोग किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि संस्था की छवि खराब करने और छात्रों को गुमराह करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके तहत जनपद प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में FIR दर्ज कराई जा रही है।
सही जानकारी के लिए केवल इन आधिकारिक माध्यमों पर करें भरोसा
आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को सख्त सलाह दी है कि वे ऐसी फर्जी और भ्रामक खबरों को न तो सच मानें और न ही आगे किसी ग्रुप में फॉरवर्ड करें। परीक्षा शेड्यूल, एडमिट कार्ड या किसी भी तरह के आधिकारिक संशोधन की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्र केवल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और आयोग के वेरिफाइड 'एक्स' (पहले ट्विटर) हैंडल @upesscprayagraj पर जारी सूचनाओं को ही सही मानें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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