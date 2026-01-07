UPPSC Assistant Teacher Admit Card 2026: UP असिस्टेंट टीचर भर्ती एडमिट कार्ड कल जारी होंगे, 17 जनवरी को होगी परीक्षा

संक्षेप: UPLT Grade Teacher Recruitment: यूपीपीएससी की ओर से असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड कल 8 जनवरी, 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे।

UPPSC Assistant Teacher Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड कल 8 जनवरी, 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपना हॉल टिकट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

17 जनवरी को आयोजित होगी परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा 17 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। इस दिन मुख्य रूप से चार विषयों के लिए परीक्षा संपन्न होगी। विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्रों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसकी जानकारी अभ्यर्थियों को उनके एडमिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त होगी।

UPPSC Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'UP Assistant Teacher Admit Card 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

परीक्षा केंद्र के लिए महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो पहचान आईडी (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) ले जाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचें ताकि तलाशी और बायोमेट्रिक प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा हॉल के भीतर ले जाना पूरी तरह वर्जित है।