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UP Assistant Professor Vacancy : यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक पद, देखें विषयवार वैकेंसी

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, संजोग मिश्र
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एडेड महाविद्यालयों में चार साल बाद होने जा रही भर्ती में सात विषयों में 100 या अधिक पद शामिल हैं। रसायन विज्ञान 178, बीएड 176, अंग्रेजी में 111, वनस्पति विज्ञान 104, अर्थशास्त्र 103 और संस्कृत में 100 पद हैं।

Assistant Professor Vacancy 2026
असिस्टेंट प्रोफेसर की आगामी भर्ती

उत्तर प्रदेश के 330 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की आगामी भर्ती में हिंदी विषय के सर्वाधिक 195 पदों पर चयन होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 44 विषयों में कुल 2107 रिक्त पदों का ब्योरा भेजा है। सह-शिक्षा महाविद्यालयों में 1699, जबकि महिला महाविद्यालयों में 408 पद खाली हैं। प्रदेश के 21 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों ने एक भी रिक्त पद की सूचना नहीं भेजी है।

खास बात यह है कि एडेड महाविद्यालयों में चार साल बाद होने जा रही भर्ती में सात विषयों में 100 या अधिक पद शामिल हैं। रसायन विज्ञान 178, बीएड 176, अंग्रेजी में 111, वनस्पति विज्ञान 104, अर्थशास्त्र 103 और संस्कृत में 100 पद हैं। चयन आयोग पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी विषयों का पाठ्यक्रम जारी कर चुका है। अब उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों से चर्चा के बाद विज्ञापन जारी होगा।

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13 विषयों में दस से कम पद

रिक्तियों की जो सूचना भेजी है उनमें कई विषय ऐसे हैं जिनमें दस से कम पद हैं। एशियन कल्चर, मानव विज्ञान एवं संगीत वादन सितार में केवल एक-एक, कृषि सांख्यिकी व कुक्कुट पालन में दो-दो, कीट विज्ञान में चार, कृषि एवं पादप प्रजनन व कृषि प्रसार में पांच-पांच, भूगर्भ विज्ञान में छह, उद्यान विज्ञान में सात, कृषि रसायन व कृषि वनस्पति में आठ-आठ जबकि संगीत वादन तबला में नौ पद हैं। कुक्कुट पालन के पद अलग से विज्ञापित नहीं होंगे।

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17 विषयों में 50 से अधिक पदों पर होगा चयन

असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रस्तावित नई भर्ती में 17 विषय ऐसे हैं जिनमें 50 से अधिक पदों पर चयन होगा। सात विषयों में तो 100 या अधिक पद हैं लेकिन दस विषय ऐसे हैं जिनमें 50 से 100 के बीच हैं। वाणिज्य 99, भौतिक विज्ञान 98, भूगोल 96, राजनीतिशास्त्र 94, प्राणि विज्ञान 91, समाजशास्त्र 81, मनोविज्ञान 71, विधि के 61, इतिहास 60 और गणित में 51 पद हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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