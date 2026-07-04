यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर होगी भर्ती, UPESSC को मिला अधियाचन
UP Assistant Professor Vacancy 2026: यूपी के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर भर्ती का अधियाचन मिला है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर upessc.up.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे।
UP Assistant Professor Vacancy 2026: चुनावी साल में बेरोजगारों को असिस्टेंट प्रोफेसर के बंपर पदों पर भर्ती का मौका मिलेगा। प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर भर्ती का अधियाचन मिला है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न कॉलेजों से मिली रिक्त पदों की सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) के पोर्टल पर अपलोड कर दी है। इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन इसी महीने जारी होने की उम्मीद है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर योग्य उम्मीदवार https://upessc.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।
पूर्व में जब उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा तो लगभग 1150 पद मिलने का अनुमान था। हालांकि हाल के दिनों में उच्च शिक्षा निदेशालय के स्तर से सख्ती बढ़ने के बाद कॉलेजों के प्रबंधकों ने और तकरीबन दो गुना रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा का कहना है कि चयन आयोग के पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना भेजी जा चुकी है। इससे पहले 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें बीएड के 109 पदों को छोड़कर शेष 910 पदों की लिखित पुनर्परीक्षा 18 व 19 अप्रैल को कराई जा चुकी है।
कॉलेजों पर सख्ती, पद नहीं भेजा तो रोकेंगे वेतन
उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 21 अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों पर सख्ती की है। कई बार पत्र लिखने के बावजूद इन कॉलेजों की ओर से प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अधियाचन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसे गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा ने निर्देशित किया है कि सम्पूर्ण अधियाचन दस जुलाई तक उपलब्ध करा दें। अन्यथा अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्राचार्य का वेतन रोक दिया जाएगा।
प्राचार्य के 111 पदों पर जारी होगा विज्ञापन
एडेड कॉलेजों में प्राचार्य के 111 रिक्त पदों पर इसी महीने विज्ञापन जारी होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सह शिक्षा कॉलेजों में प्राचार्य के 89 और महिला कॉलेजों में 22 पदों का अधियाचन चयन आयोग के पोर्टल पर भेजा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है जिसमें और रिक्त पद बढ़ने की उम्मीद है।
अगस्त में आ सकता है 80,000 पद के लिए विज्ञापन
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में करीब 80 हजार शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुट गया है। संभावना है कि भर्ती का विज्ञापन अगस्त में जारी किया जाएगा। आयोग के सदस्य योगेंद्र नाथ सिंह ने शुक्रवार को मेरठ पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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