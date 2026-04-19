यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 'स्मार्ट' सवालों ने अभ्यर्थियों को किया खुश, AI कैमरों से हुई निगरानी
UPHESC Assistant Professor Exam: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पुनर्रक्षा शनिवार को प्रदेशभर में संपन्न हुई। इस बार परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों के चेहरों पर एक अलग तरह की संतुष्टि दिखी।
UPHESC Assistant Professor Exam: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पुनर्रक्षा शनिवार को प्रदेशभर में संपन्न हुई। इस बार की परीक्षा कई मायनों में खास रही—जहां एक ओर प्रश्नपत्र के नए और आधुनिक स्वरूप की अभ्यर्थियों ने जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) के जरिए नकलचियों पर नकेल कसी। हालांकि, लखनऊ के एक केंद्र पर आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मची, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी ने परीक्षा में कोई बाधा नहीं आने दी।
बदला हुआ पैटर्न: तथ्यों के बजाय 'समझ' पर जोर
इस बार परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों के चेहरों पर एक अलग तरह की संतुष्टि दिखी। सोशल मीडिया और फेसबुक पर अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं साझा कीं। परीक्षार्थियों का मानना है कि इस बार आयोग ने परंपरागत और केवल रटने वाले मॉडल को छोड़कर 'प्रयोग, समझ और ज्ञान' पर आधारित प्रश्नों को शामिल किया।
सामान्य अध्ययन (GS) के खंड में 'सुमेलित करने' और 'कथन पर विचार करने' वाले प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को थोड़ा उलझाया, लेकिन वे गुणवत्तापूर्ण रहे। परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रमुख रोचक प्रश्न इस प्रकार थे:
करेंट अफेयर्स: अप्रैल 2023 में 'नाटो' (NATO) का नवीनतम सदस्य देश कौन बना?
खेल: काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीतने वाले भारतीय निशानेबाज का नाम?
टेक्नोलॉजी: इंटरनेट पर डेटा के सुरक्षित संचरण के लिए त्रुटि जांच और पुनःप्रेषण सुनिश्चित करने वाला प्रोटोकॉल (TCP) कौन-सा है?
AI कंट्रोल रूम से पल-पल की निगरानी
परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चयन आयोग ने इस बार तकनीक का भरपूर उपयोग किया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार, सचिव मनोज कुमार और परीक्षा नियंत्रक ने स्वयं 'एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम' से प्रदेश के सभी केंद्रों की लाइव निगरानी की। एआई कैमरों ने परीक्षार्थियों की हर छोटी गतिविधि पर नजर रखी, जिससे किसी भी संदिग्ध हरकत की तुरंत पहचान की जा सके।
लखनऊ में बड़ा हादसा टला, वैकल्पिक व्यवस्था से हुई परीक्षा
लखनऊ के गोमतीनगर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज केंद्र पर पहली पाली शुरू होने से ठीक पहले हड़कंप मच गया। यहां प्रधानाचार्य कक्ष में लगे एसी (AC) की वायरिंग में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्परता दिखाई और तुरंत आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि परीक्षा केंद्र को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत तत्काल संचालित किया गया और आयोग के प्रेक्षक की मौजूदगी में परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई।
जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण
प्रयागराज में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने कर्नलगंज इंटर कॉलेज सहित कई केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सख्त निर्देश दिए कि वे परीक्षा के दौरान लगातार भ्रमणशील रहें। उन्होंने केंद्रों के सीसीटीवी कंट्रोल रूम की भी जांच की और कैमरों की सक्रियता को परखा। कुल मिलाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की यह पुनर्रक्षा तकनीक, प्रशासनिक मुस्तैदी और एक बेहतर शैक्षिक मापदंड वाले प्रश्नपत्र का उदाहरण बनी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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