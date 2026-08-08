यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर भर्ती की तैयारी, विवाद खत्म करने के लिए बनी समिति
उत्तर प्रदेश में 330 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के 2107 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती से पहले समकक्ष अर्हता तय करने को पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है।
चुनावी साल में उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का बड़ा मौका आने वाला है, लेकिन इससे पहले सरकार ने एक अहम रुकावट को दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 2107 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले उच्च स्तरीय समिति समकक्ष अर्हता को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले जब उच्च शिक्षा निदेशालय ने महाविद्यालयों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा था, तो शुरुआत में करीब 1150 पद खाली होने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन निदेशालय की सख्ती बढ़ने के बाद कॉलेज प्रबंधकों ने लगभग दोगुने पदों का अधियाचन भेज दिया, जिसके बाद यह आंकड़ा 2107 तक जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले ही 44 विषयों का पाठ्यक्रम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर चुका है, यानी भर्ती की तैयारियां काफी आगे बढ़ चुकी हैं।
पांच सदस्यीय समिति बनाई गई
अब उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचित सभी विषयों और उपाधियों यानी शैक्षिक अर्हता और विशेष अर्हता की समकक्षता स्पष्ट करने के मकसद से एक पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया, क्योंकि चयन आयोग ने भर्ती शुरू करने से पहले ही समकक्षता को साफ-साफ तय करने का अनुरोध किया था, ताकि बाद में किसी तरह के विवाद या मुकदमेबाजी की गुंजाइश न रहे।
तय सीमा के भीतर काम पूरा करने का रहेगा दवाब
शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग के उपसचिव संजय कुमार द्विवेदी की ओर से चार अगस्त को यह आदेश जारी किया गया। इसमें विशेष सचिव बद्री नाथ सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि समिति को 15 कार्यदिवसों के भीतर अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ प्रस्ताव, कार्यवृत्त सहित, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग को सौंपना होगा। यानी तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने का दबाव भी समिति पर रहेगा। समिति में उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से नामित अधिकारी को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बाकी सदस्यों में उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव की ओर से नामित अधिकारी और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से नामित अधिकारी शामिल किए गए हैं।
इस पूरी कवायद के पीछे कार्मिक विभाग का एक पुराना निर्देश भी अहम वजह है। सात अक्तूबर 2021 को कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित महकमों को निर्देश दिए थे कि जहां भी भर्ती के नियमों में तय अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता का जिक्र हो, वहां चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही समकक्ष अर्हता को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लिया जाए। इसके बाद ही चयन के लिए अधियाचन संबंधित चयनकर्ता अधिकरणों को भेजा जाना चाहिए। यही नहीं, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ और अन्य विभिन्न बोर्डों से भी यह अपेक्षा की गई है कि वे पद विज्ञापित करने से पहले समकक्ष अर्हता तय कर लें और विज्ञापन में इसका स्पष्ट उल्लेख करें।
समिति समय समय पर देगी रिपोर्ट
जानकारों का मानना है कि समकक्ष अर्हता को पहले से स्पष्ट कर देने से न सिर्फ चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि बाद में अभ्यर्थियों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों और अदालती हस्तक्षेप की आशंका भी काफी हद तक कम हो जाएगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि समिति तय समय-सीमा में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, जिसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के इन 2107 पदों पर भर्ती की राह और साफ हो जाएगी। हजारों पीएचडी और नेट-जेआरएफ पास युवा इस भर्ती के विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और समकक्षता का मसला सुलझते ही आयोग जल्द विज्ञापन जारी कर सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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