यूपी में आंगनबाड़ी की बंपर भर्ती, 662 पदों पर महिलाओं को मिलेगा मौका; जानिए पूरी डिटेल
हरदोई में आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका के 662 पदों पर भर्ती शुरू। सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। 26 नवंबर तक upanganwadibharti.in पर अप्लाई करें।
घर के पास सरकारी काम का मौका कौन नहीं चाहता। हरदोई की हजारों महिलाओं के लिए ऐसा ही मौका आ गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका के कुल 662 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की आखिरी तारीख 26 नवंबर है। यानी हाथ में अब सिर्फ करीब 18 दिन बचे हैं। हरदोई जिले के 20 बाल विकास परियोजनाओं में ये पद खाली हैं। इनमें 329 पद आंगनबाड़ी कार्यकत्री के हैं और 333 पद सहायिका के। बाल विकास विभाग ने 5 नवंबर 2026 को संशोधित विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर से चल रहे हैं।
सबसे ज्यादा मौके कोठावां परियोजना में हैं। यहां 29 कार्यकत्री और 47 सहायिका के पद हैं। दूसरे नंबर पर शाहाबाद है। वहां 21 कार्यकत्री और 46 सहायिका की जगह खाली है। अहिरोरी में कार्यकत्री के 27 पद हैं। पिहानी में 26 और सुरसा में 25। शहरी क्षेत्र की बात करें तो हरदोई सिटी अकेली शहरी परियोजना है। वहां 3 कार्यकत्री और 12 सहायिका के पद हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
यह भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए है। शर्त एक और बड़ी है। आवेदिका उसी ग्राम सभा या नगरीय वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जहां का पद खाली है। दूसरी ग्राम सभा या वार्ड से किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। शैक्षिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट रखी गई है। उम्र 1 जुलाई 2026 को 18 साल से कम और 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जन्मतिथि के लिए सिर्फ हाईस्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र चलेगा। आय की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में सालाना 46 हजार 80 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56 हजार 460 रुपये तय है।
प्रमाण पत्रों पर खास ध्यान
इस बार प्रमाण पत्रों को लेकर सख्ती है। आय जाति और निवास प्रमाण पत्र तहसील से ऑनलाइन और डिजिटल हस्ताक्षर वाले ही माने जाएंगे। उनका ऑनलाइन सत्यापन हो सकना जरूरी है। विधवा के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी या नगर निकाय का प्रमाण पत्र चाहिए। साथ में परिवार रजिस्टर की सत्यापित नकल लगेगी। तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के लिए अदालत या विधिक आदेश जरूरी है।
कैसे होगा चयन
पहले शैक्षिक योग्यता के आधार पर ऑनलाइन मेरिट बनेगी। इंटरमीडिएट से लेकर परास्नातक तक की डिग्री गिनी जाएगी। फिर प्राथमिकता का क्रम लगेगा और यह उसी ग्राम सभा या वार्ड के भीतर रहेगा। सबसे पहले विधवा बीपीएल महिला आएगी। उसके बाद तलाकशुदा या परित्यक्ता बीपीएल। फिर बीपीएल। इसके बाद विधवा एपीएल और तलाकशुदा या परित्यक्ता एपीएल का नंबर है। सबसे आखिर में बाकी एपीएल महिलाएं मेरिट के हिसाब से चुनी जाएंगी।
आवेदन कैसे करें
आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होगा। इसके लिए विभाग की वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाना होगा। फॉर्म भरते समय हर जानकारी ध्यान से जांचें। खासकर प्राप्तांक और पूर्णांक। फॉर्म जमा होने के बाद गलती सुधारने की कोई ऑफलाइन अर्जी नहीं सुनी जाएगी। ऑफलाइन आवेदन किसी भी हाल में नहीं लिए जाएंगे। शैक्षिक अभिलेखों में कोई तथ्य या अंक गलत या फर्जी निकला तो उम्मीदवारी रद्द होगी। जिम्मेदारी भी आवेदिका की ही होगी। विज्ञप्ति में मानदेय की रकम नहीं बताई गई है। आवेदन शुल्क का भी जिक्र नहीं है। ये पद मानदेय आधारित होते हैं। पूरी जानकारी के लिए वेबसाइट देखना बेहतर रहेगा।
कहां मिलेगी मदद
ग्राम सभा और वार्ड के हिसाब से पदों और आरक्षण की सूची जारी होगी। यह कलेक्ट्रेट विकास भवन तहसील और ब्लॉक कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाएगी। वेबसाइट पर भी अपलोड होगी। परियोजना अधिकारियों को कहा गया है कि वे ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य को खाली पदों की खबर दें। किसी भी सवाल पर महिलाएं अपने ब्लॉक के बाल विकास परियोजना कार्यालय या हरदोई के विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय जा सकती हैं। कार्यालय के कामकाजी दिन और समय में मदद मिलेगी। विभाग ने साफ किया है कि हालात के हिसाब से पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव