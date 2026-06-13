UP Anganwadi Bharti 2026: यूपी में 7068 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और 21540 सहायिका के पदों पर होगी भर्ती
उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 7,068 और सहायिका के 21,540 संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सभी रिक्तियों का जिलेवार ब्योरा जुटाकर जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा, जबकि छह जिलों में लंबित भर्ती प्रक्रिया पर नाराजगी जताई गई है।
UP Anganwadi Vacancy 2026 : यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 7068 और सहायिका के 21540 संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशक हर्षिता माथुर ने जिलों से भर्ती के लिए और पदों का ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए हैं। बीते अप्रैल में 62 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुईं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं के रिक्त पदों का जिलेवार ब्योरा लेकर उन पर भी जल्द भर्ती शुरू की जाएगी।
जिलों में खाली पदों की सूची सार्वजनिक स्थलों, कलक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खंड कार्यालय में चस्पा की जाएगी। दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। पोर्टल पर भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2024 से गाजीपुर, हाथरस, कन्नौज, मैनपुरी, पीलीभीत व वाराणसी में चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इन छह जिलों में दो वर्ष से भर्ती न होने पर नाराजगी जताई गई है।
क्या होती है योग्यता
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिका के लिए कम से कम 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदिका अपने निवास स्थान के ग्राम पंचायत(ग्रामीण क्षेत्र)/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में आवेदन करने के ही पात्र हैं।
किसी ग्रामपंचायत/ग्रामसभा में किसी श्रेणी मे पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से नियमनुसार चयन किया जाएगा।
विज्ञापित पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगी।
आयु सीमा
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष है।
चयन
चयन मेरिट लिस्ट से होगा। मेरिट शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर तय होगी। कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होंगे। विधवा, तलाकशुदा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी।
कहां से कर सकेंगे आवेदन
यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आधिकारिक पोर्टल upanganwadibharti.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई सूचनाएं ही चयन के लिए मान्य होंगी; बाद में कोई ऑफलाइन कागजात स्वीकार नहीं किया जाएगा।
वरीयता का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे: जैसे विधवा के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र, तलाकशुदा के लिए न्यायालय का विधिक आदेश, तथा आय, जाति और निवास के लिए तहसील से जारी डिजिटल हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन सत्यापित प्रमाण-पत्र।
यदि आवेदन में कोई त्रुटि, गलत तथ्य या कूट रचित दस्तावेज पाए जाते हैं, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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